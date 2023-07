David De Gea anunció en un mensaje en su cuenta de Instagram su despedida definitiva de Manchester United. Había quedado libre por la finalización de su contrato, pero recién este sábado 8 de julio decidió terminar por completo su etapa en el club tras 12 años.

“Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Sentía un orgullo increíble cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos futbolistas afortunados“, comentó.

“Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío, para empujarme nuevamente en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará“, cerró.

El arquero español de 32 años no dijo cuál será su próximo equipo, pero tiene libertad absoluta para elegir. Se habla de la chance de Arabia Saudita, que pretende a varios arqueros de la Premier League.

André Onana, cerca de un acuerdo para reemplazar a De Gea

La salida definitiva de David De Gea está directamente relacionada con las últimas novedades en el mercado de Manchester United. André Onana está cerca de convertirse en el nuevo arquero del equipo de los Red Devils. El acuerdo con Inter es inminente por una cifra cercana a los 55 millones de euros.