Este lunes 10 de julio el Chelsea se sumó al grupo numeroso de equipos que modificaron su camiseta para la temporada 2023/2024. Al respecto de la nueva indumentaria que está inspirada en un diseño utilizado en la década de los 90, el club británico publicó una serie de fotos en sus redes sociales de las que participaron Reece James, Mykhaylo Mudryk y Enzo Fernández, entre otros.

Hasta ahí nada fuera de lo normal. La vestimenta tuvo bastante repercusión y, sobre todo, aceptación en los aficionados del conjunto ubicado en Londres por lo que reflejan los comentarios de las publicaciones en las que se plasmaron las fotos. No obstante, hubo una postal en particular que tomó una trascendencia distorsionada a la anhelada.

Se trató del posteo en el que Enzo Fernández fue protagonista principal. Es que al intervenir en el lanzamiento, expuso un error en uno de sus tatuajes. Justo debajo del mentón lleva la palabra ”FE”, pero con el dibujo de una tilde en la vocal, algo de lo que seguramente en su momento el futbolista de la Selección Argentina no se percató, así como tampoco el propio tatuador.

De todos modos no fue el único que quedó expuesto de esta manera. Mykhaylo Mudryk también lleva en el mismo lugar un tatuaje con un error ortográfico en inglés, pero en su caso lo salva que en el último tiempo se impuso en el lenguaje británico coloquial. Es la expresión ”Ain’t”, que busca reemplazar extraoficialmente a tres formas de la conjugación del verbo to be: Am not, Is not y Are not.