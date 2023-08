El mercado de pases actual ha dado vuelta por completo varios clubes, uno de ellos es el Liverpool y Jurgen Klopp se ha dado cuenta de ello. El entrenador, siempre ha sido reticente a los traspasos exageradamente costosos, pero ahora esta del otro lado.

Tras arremeter en este mismo mercado contra Arabia Saudita, ahora Klopp se encuentra del lado del equipo que ofrece una escandalosa suma para fichar a un futbolista: Moisés Caicedo.

Liverpool presentó una oferta formal por Caicedo

La oferta del Liverpool por Moisés Caicedo sería de casi 126 millones de euros, lo cual rompería todo tipo de récords en la historia del club, y también dentro de la propia liga.

Y si bien nada está cerrado, con las intenciones del jugador de fichar por el Chelseaen su lugar, no por ello se debe dejar pasar el hecho de que el Liverpool presentó la primera oferta de nueve cifras en la historia del club.

Klopp reconoce que estaba errado

Esta situación ha remontado a algunos memoriosos de la Premier League a las palabras de Klopp en 2016, cuando el Manchester United hizo el para entonces fichaje más caro en la historia, pagando más de 100 millones de libras por Paul Pogba.

Klopp comentó en aquel momento: “el día que yo pague 100 millones por un jugador, me retiro”, y recientemente se lo recordaron. Ante ello, reconoció que estaba equivocado y que la actualidad es diferente a la de seis años atrás. “Sinceramente, todo ha cambiado. ¿Me gusta? No. ¿Pero me di cuenta de que estaba equivocado? Sí, definitivamente. Así es como funciona”, reflexionó.

De esta forma, Klopp confirma las intenciones del Liverpool de fichar a Caicedo, despeja cualquier duda sobre un posible retiro y deja en claro que los Reds van a por más en este mercado.