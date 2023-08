Este lunes la Premier League cerró su primera fecha con el duelo que el Manchester United ganó por 1-0 en Old Trafford frente al Wolverhampthon. Sin embargo, esto no fue sin polémica, y de acuerdo al comité arbitral, el partido se decidió por un grave error.

La jugada en cuestión refiere a una salida en falso del portero del United, André Onana, quien falló al intentar descolgar un centro y terminó impactando con dos jugadores de los Wolves, Sasa Kalajdzic y Craig Dawson.

Luego de que Simon Hooper, árbitro principal del encuentro, decidiera que no había pasado nada que ameritara un cobro, la jugada pasó a manos del VAR. Allí Michael Sailsbury y Richard West corroboraron la situación y prosiguieron el partido sin cobrar penal.

Sin embargo, al finalizar el encuentro Jon Moss, líder del cuerpo arbitral de toda la Premier League, reconoció el fallo de los árbitros directamente al entrenador de los Wolves, y este martes se hicieron oficiales las sanciones.

Sancionan a tres árbitros tras el partido del Manchester United

De esta forma, y a raíz del error cometido tanto el árbitro principal Simon Hooper, como los miembros del VAR Michael Sailsbury y Richard West han sido excusados de participar en la segunda fecha de la Premier League.

En diferentes medios de Inglaterra, hubo ex árbitros que comentaron sobre el grave fallo arbitral, tanto por no ver una infracción clara en el campo, como por no solventarlo con el VAR.

Por lo pronto, el Manchester United salió favorecido del primer encuentro y se llevó los tres puntos en su debut en su casa. Mientras tanto, los Wolves tendrán que reponerse ante Brighton y los árbitros, pues a descansar y pensar en lo que hicieron.