Manchester United ha estado envuelto en una inmensa tensión a nivel interno desde hace meses. El entrenador, Erik Ten Hag ha sido apuntado por muchos como uno de los grandes responsables de la situación. Ahora desde Inglaterra se habla de un inmenso descontento del vestuario de los Red Devils.

Manchester United ha estado trabajando arduamente desde su directiva para volver a sus viejas glorias. Han sido años de inestabilidad para el equipo de Old Trafford, y la llegada de Erik Ten Hag al banquillo tiene el objetivo de instalar un proyecto que dé resultados a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el proyecto se ha encontrado un una gran cantidad de trabas que han generado inestabilidad a nivel interno. Ahora, un exjugador de los Red Devils ha salido a asegurar que hay un inmenso descontento en el vestuario del equipo con el entrenador neerlandés.

La polémica con Erik Ten Hag inició desde sus primeros meses como entrenador de Manchester United. Vale recordar que fue el ex DT de Ajax el que relegó al banquillo a Cristiano Ronaldo, siendo quizá el gran responsable de que este buscara su salida y acabara en Arabia Saudita.

Su decisión con Cristiano Ronaldo hizo que una parte de la afición del United cuestionara los métodos del técnico desde el inicio de su ciclo en Old Trafford. A esto se vinieron sumando distintos sucesos como el escándalo de Mason Greenwood y todo lo ocurrido con Jadon Sancho.

Confusión con Jadon Sancho

Si bien la exclusión de Mason Greenwood fue justificada por toda su causa judicial por las acusaciones de intento de violación, lo que ocurre con Jadon Sancho sí estaría generando confusión en el vestuario. Esta es la última gran polémica del equipo.

Jadon Sancho ha estado apartado del equipo desde que anunció públicamente que se sentía un “chivo expiatorio” del entrenador. El DT aseguró que había dejado por fuera al inglés de la convocatoria por su bajo rendimiento en los entrenamientos.

Tensión en el vestuario

Fue el exjugador de Manchester United, Alan Brazil el que reveló ante talkSPORT que la situación en el camerino no es para nada positiva. “Esto es solo lo que escuché, un jugador del Manchester United le dijo a alguien que conozco muy bien que no aceptan al entrenador“.

“Según todos, están disgustados por la forma en que trató a Cristiano y dicen que Sancho es un gran tipo que trabaja hasta el cansancio. Así que no sé a quién creerle para ser honesto” añadió el exfutbolista, añadiendo leña al fuego al caso del entrenador neerlandés.

Mal inicio de temporada

A toda esta situación se suman los malos resultados del equipo inglés en este inicio de temporada. Manchester United perdió 4 de los 8 encuentros disputados por la Premier League y marchan décimos en la tabla. En la Champions League, cayeron ante Bayern Múnich y Galatasaray, por lo que son últimos del Grupo A.

La situación en Old Trafford es grave y la tensión entre el plantel y el entrenador no parece ayudar en nada a la situación deportiva del equipo. El estratega deberá encarrilar al equipo lo antes posible si no desea acabar la temporada entre la espada y la pared.