Everton tiembla. Lo hace por viejas investigaciones que tienen a toda la Premier League pendiente de un escenario tan particular como ejemplificante de lo que puede venir en camino. Las autoridades del certamen estarían a un paso de quitarle 12 puntos al equipo de Liverpool por fallos intencionales en sus balances económicos (perdidas de los últimos tres años). Manchester City y Chelsea cruzan los dedos ante lo que esto podría suponer en sus casos.

The Telegraph fue quien primero desveló las primeras pesquisas de la FA y la Premier League sobre los Toffees. Ayer lo haría el periodista Steve Brown sobre un posible castigo al Everton que ya dio para todo tipo de reacciones en Inglaterra. Los de Goodison Park serían últimos del torneo ahora mismo en caso de mantenerse los castigos en un escenario que preocupa en Manchester o Londres. El equipo de Pep Guardiola no olvidemos, tiene más de 100 posibles infracciones que son investigadas por una comisión independiente.

Mismo escenario ocurre en Chelsea. Los Blues son custodiados por la Premier ahora mismo gracias a una serie de pagos entre el 2012 y el 2019 donde Roman Abramovic es la figura clave. El ex mandatario habría usado empresas en las Islas Vírgenes para pagar comisiones al entorno de figuras como Antonio Conte o a agente de jugadores como Eden Hazard, Arjen Robben, Branislav Ivanovic o incluso Carlo Ancelotti en la sombra. Todo esto para evitar revisiones del Fair Play, ganar más dinero y tener menos margen en el mercado. Es la información de The Guardian.

“Estas alegaciones son previas a los actuales dueños y no hacen referencia a ninguna persona que esté en el club…Inmediatamente tras completar la compra, el club reportó la falta de información en los informes presentados”, dictan fuentes del club de Londres a The Guardian. Fue la junta de Todd Boehly la que denunció lo ocurrido. Pese a esto indican, no se pueden descartar sanciones deportivas. La quita de puntos es la más amable, mientras la retirada de títulos o descensos es la más compleja como tajante.

Es una situación límite para dos de los tres miembros del Big Six. Manchester City enfrenta más de 100 cargos posible violación del Fai Play, Chelsea hace parte de una investigación Cyprus Confidential contra la oligarquía rusa tras el inicio de la guerra en Ucrania. Ambos miran a un Everton que por mucho menos se encuentra a un paso de perder 12 puntos en la tabla general de la Premier League 2023/2023. Por supuesto cada caso es singular y con diversas aristas, pero muestra la lucha del torneo contra la corrupción financiera en sus entidades. Temor en The Bridge y en el Etihad.

Guardiola defiende al City

“Cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo yo me acerco y les pregunto que de qué va eso. Y una vez me explican las cosas y las entiendo, les creo…Si me mienten, me iré”, palabras de Pep hace unos meses. Manchester enfrenta una investigación de cuatro años que incluye incluso presión a menores de edad como desvelase Football Leaks casi 24 meses atrás. Brahim Díaz o Jadon Sancho, algunos ejemplos de dicho hecho.

Everton, un fundador de la Premier contra el descenso

Hablar de los Toffes es hablar de uno de los clubes fundadores del fútbol profesional en el Reino Unido. Los de Liverpool llevan ya desde 1954 en primera división, más que ningún otro club en estos tiempos de la Premier. A lo largo de los próximos meses y con una deuda que supera varios centenares de millones de libras, se mudará de Goodison Park rumbo a Bramley-Moore Dock Stadium. En caso de descender a finales de temporada por los puntos mencionados, muchos ven un punto de no retorno a nivel financiero para el gran rival de los Reds.