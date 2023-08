Mohamed Salah causó gran estupor en las últimas horas luego de trascender una millonaria oferta de parte del fútbol de Arabia Saudita. La gran figura de Liverpool fue vinculado con Al Ittihad, que le habría hecho llegar una propuesta para cobrar un sueldo superior al de Cristiano Ronaldo. De todas maneras, en Europa buscan desalentar este posible movimiento saudí.

El egipcio recibiría, de parte de Ittihad, 200 millones de euros, mientras que Liverpool se quedaría con otros 100 millones para un acuerdo de 300 millones de euros. La noticia impactó en Europa. Arabia Saudita se está quedando con las mejores figuras del Viejo Continente y provoca reacciones de hasta los propios futbolistas.

Ahora, un ex Liverpool salió a desmentir cualquier posibilidad de que Salah se vaya de Anfield. Dejan Lovren, quien jugó con el egipcio en los Reds entre 2017 y 2020, aseguró que el fichaje de su ex compañero al fútbol de Arabia Saudita no sucederá y pidió que no inventen más rumores sobre su posible salida.

“Paren de mentir“, decía el gif con el que contestó a una publicación en Twitter, la cual aseguraba que Mohamed Salah pidió su salida de Liverpool. De esta manera, Lovren busca que se termine cualquier rumor respecto a una marcha de su ex compañero al exótico fútbol de Arabia.

¿Cuáles son los refuerzos de Liverpool durante este mercado?

Liverpool ha tenido varias negociaciones durante este mercado, pero sólo fichó a Alexis Mac Allister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) y Wataru Endo (Stuttgart).

¿Qué jugadores se fueron del Liverpool esta temporada?

Los Reds, en cambio, han tenido muchas salidas. Transfirieron a Fabinho (Al Ittihad) y Jordan Henderson (Al Ettifaq), mientras que dejaron irse libres a Roberto Firmino (Al Ahli), Naby Keïta (Werder Bremen), Alex Oxlade-Chamberlain (Besiktas) y James Milner (Brighton). Concluyó el préstamo de Arthur Melo (Juventus) y se fueron cedidos Fábio Carvalho (RB Leipzig), Sepp van den Berg (Mainz), Calvin Ramsay (North End Preston) y Rhys Williams (Aberdeen).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Liverpool?

Liverpool consiguió su primer triunfo en la Premier League el pasado sábado ante Bournemouth, y buscará ahora su primera victoria como visitante. Será este domingo cuando enfrente al Newcastle en St James’ Park.

La formación de Liverpool versus Newcastle

Luego del triunfo ante Bournemouth, Jürgen Klopp se inclinaría por iniciar con: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Diaz.