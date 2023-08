Manchester City se coronó campeón de la Supercopa de Europa tras superar en la tanda de penales al Sevilla. Triunfo que sirvió para renovar los ánimos en el equipo de Pep Guardiola que por la misma instancia había perdido la Community Shield ante Arsenal hace unos días atrás.

Sin embargo, la alegría en el camarín del cuadro inglés podría acabar antes de los esperado ya que se especula con la salida de uno de los héroes del equipo en el triunfo ante el elenco español. Esto trata del joven Cole Palmer, quien ya había indicado que quería salir a toda costa en este mercado de pases.

¿Nueva baja para Guardiola?

Con tan solo 21 años, el centrocampista se transformó en pieza clave en el esquema de Pep Guardiola. Ante la ausencia de Kevin De Bruyne y la salida de Riad Mahrez, el británico también demostró su polifuncionalidad y hasta jugó de extremo por la derecha.

Habilidad que le ha permitido anotar en las dos finales que ha disputado el City. Inclusive ante Sevilla logró aparecer como delantero centro ante la falta de finiquito de Erling Haaland. Por lo que en poco tiempo se transformó en una pieza clave y que sus propios compañeros le han reconocido como vital para esta temporada.

Tras el título conseguido en el estadio Georgios Karaiskakis de Grecia, se le apreció siendo felicitado por sus colegas. “Este chico es increíble y puede aprender de grandes jugadores y de un gran entrenador. Debe seguir marcando, y si sigue escuchando podrá ser de los mejores”, recalcó Kyle Walker tras el triunfo. Palabras del capitán del equipo que a su vez deslizaron una posible salida de Palmer.

Así lo confirmó Pep Guardiola, quien recalcó que su futuro esta complicado en Manchester City. Por lo que Palmer podría fugarse antes de lo esperado de Etihad Stadium.

“Él quería irse, pero ahora no sé que va a pasar. Se quedará o será una venta completa, pero no creo que se vaya a ir cedido. Entiendo que quiera jugar más que la temporada pasada. Hoy tenemos un espacio en el equipo, pero no puedo decir nada porque es una decisión que debe tomar el club“, explicó Guardiola desencajado ante la posibilidad de perder a una joven promesa en pleno inicio de temporada.

¿Cuáles son los refuerzos de Manchester City en este mercado?

Manchester City, hasta el momento, anunció los fichajes de Josko Gvardiol (RB Leipzig) y Mateo Kovacic (Chelsea). Además, regresó Joao Cancelo (Bayern Múnich) de su préstamo. Y James McAtee (juvenil del club, 20 años) firmó su primer contrato profesional.

¿Qué jugadores se han ido del Manchester City esta temporada?

Los Skyblues, en tanto, se desprendieron de dos figuras importantes como Riyad Mahrez (Al-Ahli) e Ilkay Gündogan (FC Barcelona). También se fueron Yangel Herrera (Girona), Nahuel Bustos (Talleres), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Stade Reims) y Benjamin Mendy (FC Lorient).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City, tras ganar la Supercopa de Europa ante Sevilla, juega la segunda fecha de la Premier League. Juega este sábado 19 de agosto ante Newcastle en Etihad Stadium.

La formación de Manchester City versus Newcastle

Tras ganar la Supercopa de Europa y con varias bajas, Pep Guardiola haría algunos cambios para el partido de este sábado ante Newcastle. Así, Ederson; Walker, Stones, Dias, Rico Lewis; Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Grealish; y Haaland sería la formación titular.