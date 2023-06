El Manchester City y Pep Guardiola buscan reforzarse tras la partida de Ilkay Gündogan al FC Barcelona, y esta vez tienen en la mira a un talentoso jugador de LaLiga. El nombre que resuena en el Etihad es el de Gabri Veiga, joven futbolista de 21 años del Celta de Vigo, quien ha despertado el interés de varios clubes europeos de renombre.

Veiga, buscado por todo Europa

La competencia por hacerse con los servicios de Veiga es feroz, ya que el Manchester City de Guardiola no es el único que está tras sus pasos, sino que también el Liverpool y el Chelsea, dos gigantes de la Premier League, han mostrado interés en el talentoso centrocampista.

En España, el Real Madrid también ha sido asociado con el jugador, aunque el FC Barcelona parece estar en desventaja debido a sus dificultades económicas actuales.

Aunque el Celta de Vigo no se opone a dejar partir a su joven joya, están decididos a no aceptar un precio por debajo de su cláusula de rescisión, la cual asciende a 40 millones de euros. Carlos Mouriño, presidente del club, ha dejado claro que no está dispuesto a negociar esta cifra bajo ninguna circunstancia.

Veiga, futuro de la Selección de España

Mientras tanto, Gabri Veiga se mantiene concentrado en la selección española sub-21, que está compitiendo en el Campeonato Europeo de la categoría en Rumanía y Georgia. El joven talento está ajeno a toda la especulación que rodea su futuro y se encuentra enfocado en representar a su país.

España ya ha asegurado su clasificación a los cuartos de final y conocerá a su próximo rival al finalizar la jornada de este miércoles. El emocionante encuentro se disputará el sábado y los aficionados estarán ansiosos por ver el desempeño de Veiga en el campo.

La batalla por Gabri Veiga está en pleno apogeo y los grandes clubes europeos pujan por hacerse con su prometedor talento. ¿Cuál será el destino final de este joven futbolista? El tiempo dirá, pero su nombre seguirá sonando en los titulares mientras se define su futuro en el mundo del fútbol.