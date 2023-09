La llegada de Harry Kane rumbo al rey de la Bundesliga tiene una cara B. Solo unas fechas después de abandonar Londres para unirse a las filas del Bayern Múnich, desde Tottenham confiesan que el delantero tiene vías para retornar a Londres en un futuro no muy lejano. Esta noche, debut del inglés en Europa con los Bávaros y ante Manchester United.

100 millones de euros más 20 en variables pagó Bayern Múnich por una estrella de la Premier League que a sus 30 años emprende rumbo a nuevos destinos. Cuatro goles en mismo número de jornadas acumula un Harry Kane que se prepara para el máximo desafío que tendrá por el Allianz Arena mientras en su ex club avisan que si quiere, tiene las puertas abiertas para volver al norte de la capital inglesa. Las sumas, un enigma.

“Me gustaría dar las gracias a Harry (Kane) por todo lo que ha hecho por nosotros. Siempre será bienvenido. Harry es un miembro muy querido y valorado de la familia Spurs y para siempre en nuestra historia”, empezaba el presidente de los Spurs Daniel Levy antes de desvelar que existen vías para que el goleador vuelva a casa cuando lo desee.

Cláusula de recompra

Si bien de momento no han trascendido los detalles de dicho acuerdo con Bayern Múnich, así como la vigencia que este tiene, genera sorpresa en la prensa tanto germana como inglesa el saber que Kane podría volver a Tottenham incluso después de su fichaje récord por los alemanes. Levy, el primero en confesar la cara B de un acuerdo con Alemania donde los Spurs parecen tener la última palabra. ¿Regresará en un futuro?

“Existe una cláusula de recompra para Harry Kane”, afirmó Daniel Levy en Return of the Shelf, representante de la Fan Advisory Board del Tottenham. A solo unas horas de medirse con un Manchester United que no olvidemos también pujó por sus goles, desde Tottenham desvelan que HurryKane tiene posibilidades de volver a su casa si las cosas no salen a pedir de boca en el Allianz Arena. Hoy, una final ante los Red Devils.

¿Cuáles son los refuerzos de Bayern Múnich durante este mercado?

Bayern Múnich confirmó los fichajes de Harry Kane (Tottenham), Kim Min-Jae (Napoli), Konrad Laimer (RB Leipzig) y Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund). Además, retornó de su préstamo Gabriel Vidovic (Vitesse).