David De Gea quedó en una situación muy incómoda en Manchester United, al tiempo que André Onana gana enteros para convertirse en su reemplazo. Los Red Devils preparan una oferta importante para hacerse con los servicios del guardameta del Inter.

The Sun reveló en las últimas horas en el limbo que quedó De Gea. Oficialmente, es agente libre, pero el United le habría pedido que no fiche por ningún otro club. La idea es que el español quede a la mano para el equipo de Old Trafford si es que no logran fichar a otro guardameta.

André Onana, quien viene de una temporada de 41 partidos con 19 vallas invictas (36 goles en contra), es la primera opción que tienen los mancunianos para dejar ir definitivamente a David De Gea. Erik ten Hag lo conoce de sobra por su paso en Ajax (lo dirigió en 145 partidos) y gusta a la directiva. Por tal motivo, se espera una primera oferta que llegará a comienzos de la próxima semana.

La cifra millonaria por el fichaje de André Onana

Según el periodista Gianluca Di Marzio, Manchester United hará una primera oferta de 50 millones de euros (más algunos bonus extra) por el fichaje de André Onana. En tal caso, a Inter le interesa el ofrecimiento, pero habrá que ver si aceptará directamente ese monto. El arquero camerunés, por su parte, está abierto a una salida para jugar en la Premier League.

Onana también estuvo en la mira de Chelsea, pero habrían desistido de su fichaje y buscarían a otro arquero joven para competir con Kepa. Por su parte, Inter ya está en el mercado evaluando opciones para reemplazar al camerunés. El nombre de Keylor Navas sonó como opción, pero los favoritos serían Giorgi Mamardashvili y Anatoli Trubin.