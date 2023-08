El histórico entrenador de Leicester, Claudio Ranieri ha reconocido en una entrevista que ya visualiza su retiro de los banquillos. El DT, que hizo historia en la Premier League, confirmó cuál será su último club.

Fue en el año 2016 que Claudio Ranieri llevó a Leicester a ganar la Premier League contra todo pronóstico. Ahora, a sus 71 años, visualiza su retiro de los banquillos. El italiano asumió como DT de Cagliari en enero de este año.

“He decidido que el Cagliari será el último equipo al que entrenaré” dijo Ranieri en una entrevista con La Reppublica. El histórico entrenador debutó en el banquillo del equipo de Sardegna en el año 1988.

El campeón del fútbol inglés aseguró que solo una oferta de la Selección de Italia piuede hacerle cambiar de opinión. “Solo haría una excepción por una selección intrigante y especifico que no me postulo para el banquillo de Italia“.

Sin fecha para el retiro

Ranieri aclaró que no hay fecha de retiro pese a su intención de poner fin a su carrera con el equipo rossoblu. “Me retiraré en el Cagliari, pero no sé cuándo. A lo mejor aguanto 20 años. Es un lugar adecuado para dejarlo, tengo ganas de cerrar un círculo por fin. Mi carrera comenzó aquí, porque cuando me llamó el Cagliari apostando un un joven sin de 35 años sin experiencia me podría haber quemado, no sabía si sería entrenador. Desde entonces tengo al Cagliari dentro“.