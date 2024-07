Jack Grealish quiere cambiar. Tras una temporada 2021/2022 para la historia y donde se consolidó como una pieza angular de tanto Inglaterra como Manchester City, el extremo cayó en un pozo de irregularidad donde incluso su lugar en la Eurocopa pasó a otros nombres. Desde sus vacaciones busca dar un mensaje a Pep Guardiola y Gareth Southgate pensando en los próximos meses.

Como decimos no fue un año fácil. El británico se vio inmerso en una serie de lesiones que sumado a la carga de partidos en el equipo de Pep Guardiola e igualmente a la dura competencia por un lugar en el once le pasaron factura. Poco a poco el catalán empezó a usar más a los Jeremy Doku, Julián Álvarez e incluso juveniles como Óscar Bobb por encima de un Grealish al que incluso algunos medios pusieron ya en el mercado. Hay que volver a las bases.

Grealish se encuentra de vacaciones por estas fechas, pero trabajando como nadie. Por medio de sus redes sociales envía publicaciones de todo tipo para mostrar su compromiso con la próxima temporada e igualmente deseo de volver a la selección inglesa. Entrenamientos de fuerza, carreras y golpeo le acompañan en estas fechas donde una Inglaterra sin su figura se encuentra a solo 90 minutos de ganar la Eurocopa de Naciones.

Recordemos que el ex Aston Villa anunció igualmente que será padre a lo largo de los últimos días. Se viene una temporada clave para su futuro en el Etihad y donde se seguirá buscando el justificar los más de 127 millones de euros pagados por Manchester City 36 meses atrás por un hombre que a sus 28 años quiere volver a ser ese puñal por banda que enamoró a Pep en todos los sentidos.

Grealish quiere volver a ser importante con Guardiola: IMAGO

Mucho más después de ver como Inglaterra partía a la Eurocopa sin su presencia. La competencia por un lugar en las filas de los Tres Leones es despiadada, con nombres de sobra en cada posición y apenas 26 fichas por repartir. Southgate fue claro al responder por qué no se contó con Grealish para Alemania 2024: “Simplemente sentimos que otros jugadores tuvieron una temporada más fuerte, particularmente en los últimos seis meses”.

Los números de Grealish con Guardiola

Su fichaje en verano del 2021 marcó el inicio de un sueño llamado Champions League que se completaría en mayo del 2022. Hasta la fecha Grealish acumula 125 partidos, 14 goles y 19 asistencias con un Pep Guardiola con el que ha ganado tres Premier League, una FA Cup, una Champions, el Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Tiene contrato hasta el 2027 por la ciudad de Manchester.

La cacería sobre Grealish

“Siempre pienso en ello…Siempre me pregunto: ‘¿Por qué me abuchean?’. Mi madre siempre me pregunta sobre eso. Pero en realidad no sé por qué sucede…En cada estadio visitante al que voy me insultan y no estoy del todo seguro de por qué, sólo tengo que intentar tomarlo como algo positivo o un cumplido”, reflexiones de un joven al que sus actuaciones lejos del campo y en los festejos del Manchester City han convertido en el primer foco de las críticas de cada derrota. Tras perder la titularidad en el Etihad y su sitio en la selección, manda mensajes a Guardiola y Gareth Southgate desde sus vacaciones.