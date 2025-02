Las duras críticas de la prensa inglesa ante el fracaso de Guardiola y Manchester City: “Son una sombra del equipo que eran”

“¿Fin de ciclo? Un poco sí, ya estamos cambiando cosas, hay jugadores que nos han dado mucho”, declaraba Pep Guardiola tras su noche más difícil como entrenador del Manchester City. Por primera vez desde su llegada a la élite, el catalán no dirá presente en los octavos de final de la UEFA Champions League. Las duras críticas de la prensa inglesa ante el fracaso de los skyblues en el Santiago Bernabéu ejemplifican a la perfección los errores de una campaña que empezó torcida y que ahora mismo solo tiene ojos para pisar la siguiente edición de la Copa de Europa vía Premier League.

Los medios ingleses empiezan a titular sobre una fecha que es el espejo perfecto de la temporada. Manchester City apenas tuvo chances en un Bernabéu donde Mbappé fue el rey y donde ni siquiera el gasto de 200 millones de euros en el mercado de invierno pudo empezar a inclinar la balanza. El gol de Nico González fue anecdótico en un estadio de la capital de España donde Guardiola sufrió su peor derrota en números ante Real Madrid. Pep tiene fuerzas para seguir, pero hay que tomar nota de cara a reconstruir un equipo que vive un cambio de era.

“Humillación del Manchester City ante Real Madrid en la Liga de Campeones…Sin Erling Haaland, Manchester City es una sombra del equipo que era…Mbappé le da un revolcón a Guardiola y Manchester City en el Bernabéu…Guardiola vuelve a tocar fondo en el Bernabéu”, titulares y portadas de The Sun, Sky, The Athletic y The Mirror en las primeras horas de resaca de una derrota que no es gratuita. En el mercado de verano solo Savinho e Ilkay Gundogan reforzaron un plantel que empezó a dar muestras de desgaste y donde la lesión de Rodri abrió una herida que de momento no tiene cierre.

Ha sido un año anticompetitivo de Manchester City en las grandes noches. Ganó apenas 2 de 12 partidos ante los grandes de Europa. Los dos fueron vs. Chelsea en la Premier League y ayer Guardiola sufrió la eliminatoria donde más tiros le hicieron en su carrera con un total de 35 según los datos de Opta. Si vamos a la Champions, se empató apenas con Inter de Milán en el debut para luego caer dos veces ante Real Madrid, ante Juventus de Turín e igualmente ante un Paris Saint Germain que llegó a remontar un 0-2 en menos de 40 minutos. Pep sabe que tiene trabajo por delante.

¿Qué queda ahora? Pues buscar la plaza vía Premier para la próxima Champions. Le ayuda a Manchester City que seguramente Inglaterra se lleve una casilla más gracias al nuevo formato del máximo torneo de la UEFA, pero la competencia no será ni mucho menos amable. Los skyblues son cuartos ahora mismo con 44 puntos, solo uno por encima de Chelsea, Bournemouth y 3 arriba del Newcastle. Liverpool en el Etihad y en este domingo, el siguiente desafío de un proyecto que deberá volver a sus bases para renacer.

Alarmas con Haaland en Manchester City

El noruego se perdió el choque por molestias en su rodilla. En Inglaterra esperan que pueda jugar ante Liverpool. Guardiola habló de un delantero que se lesionó ante Newcastle y que fue echado en falta como nunca en el Bernabéu: “Le dolía al caminar, al bajar escaleras y por la mañana nos dijo que no se encontraba bien…Haaland tenia problemas para moverse dentro del estadio”.

Ancelotti, un dolor de cabeza para Guardiola

Se han medido en cuatro eliminatorias a doble partido en la Champions y apenas en la del 2023 Guardiola salió como vencedor. Se han medido en 15 partidos a lo largo de su carrera, con 5 triunfos para el italiano, 7 para el catalán y 3 empates. La gran mayoría de los de Carletto, justamente en una Copa de Europa donde Pep jamás pudo ganarle como visitante ni con Manchester City o Bayern Múnich. Mucho trabajo por delante en un Etihad donde también habrá acción por la FA Cup hasta finales de campaña.

