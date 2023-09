El presente no es muy positivo en Old Trafford, y el Manchester United tendrá esta ventana de Fecha FIFA para hacer borrón y cuenta nueva con varios temas, uno de ellos es la situación de Jadon Sancho. El extremo inglés es uno de los futbolistas más caros en la historia del club y mejor pagos del plantel, pero no tiene el favor del entrenador.

Sancho y ten Hag tuvieron un duro cruce luego de la derrota de los Red Devils ante el Arsenal, tras la cual el entrenador destacó que la ausencia del futbolista se debió al flojo rendimiento en los entrenamientos. A eso, Sancho respondió vía redes sociales, asegurando que el neerlandés no decía la verdad.

La situación llegó a la prensa árabe y sin dudarlo el Al-Ettifaq le ofreció un contrato a Sancho, ya que su ventana de pases cerraba este jueves. El equipo dirigido por Steven Gerrard era una posibilidad concreta para el futbolista de 23 años, e incluso el propio Rio Ferdinand le recomendó irse.

Sancho tomó su decisión: se queda en Manchester United

Sin embargo, Jadon Sancho ya hizo su elección y se quedará en el Manchester United. Buscará arreglar las cosas con el entrenador y volver a luchar por un lugar en el once inicial de los Red Devils.

En su lugar, los árabes han decidido fichar a Demarai Gray, extremo jamaiquino con gran experiencia en la Premier League, con sus pasos por Leicester City y más recientemente por el Everton.

El United, por su parte, volverá a jugar recién el 16 de septiembre ante Brighton, y esperan para ese entonces que Sancho y ten Hag hayan recompuesto su relación, para que así el futbolista que le costó 95 millones a los diablos rojos, sea parte de primer equipo.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.