El último fin de semana, en la Premier League, Manchester United sufrió un duro golpe al caer ante Arsenal en un cruce directo entre candidatos. Tras el encuentro Erik ten Hag no se guardó nada y le lanzó un dardo a Jadon Sancho, que no había sido convocado para el duelo.

“No seleccionamos a Jadon por su desempeño en los entrenamientos. Hay que alcanzar un cierto nivel todos los días en el Manchester United. Entonces para este juego no fue seleccionado“, declaró el entrenador neerlandés, generando la furia del futbolista.

A través de sus redes sociales, Sancho no tardó en responder: “¡Por favor, no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas completamente falsas, me he portado muy bien en el entrenamiento esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré, ¡he sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo! Todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol con una sonrisa en la cara y contribuir a mi equipo“.

Luego de este enfrentamiento público, parece improbable que el ex Borussia Dortmund pueda recuperar un rol protagónico bajo las órdenes de Ten Hag. Es por eso que se comenzó a especular con su posible salida y ahora podría hacerse realidad luego de que llegara una oferta oficial.

A un día del cierre del mercado de pases, se conoció que un club de Arabia Saudita, que no trascendió, envió un ofrecimiento a Old Trafford. Rio Ferdinand le había recomendado al inicio de la semana que se fuera a la Liga Profesional Saudí “o no jugará más en la temporada“.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.