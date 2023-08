Kylian Mbappé y París Saint-Germain inician una nueva semana de tironeos, aunque esta en particular no será una más como las anteriores, porque ya son los días previos al debut en la Ligue 1 y, por consiguiente, al puntapié de la temporada 2023/2024, en la que, por lo visto, Luis Enrique, por orden dirigencial, no podrá contar con la súper estrella de la Selección de Francia.

Por lo tanto, conforme a un reporte que se desparramó por estas horas en Europa procedente puntualmente del periódico Mirror de Inglaterra, el jugador de 24 años, ante la complicada situación en la que se encuentra sumergido en el París Saint-Germain y frente a la pasividad del Real Madrid, ya habría dado el visto bueno a la Premier League.

Es que el conjunto español no piensa ni siquiera arrimarse a los 200 millones de euros que pretende el PSG por la ficha de Kylian Mbappé. Por eso, los movimientos que se registraron desde la Casa Blanca son prácticamente nulos. Y dado el momento avanzado del libro de transferencias, resurgieron las esperanzas del fútbol británico.

Siempre con base en el medio citado anteriormente, después de que Erik ten Hag y Jurgen Klopp descartaran, respectivamente, al Manchester United y al Liverpool, el Chelsea, Tottenham y Arsenal serían los clubes que continúan interesados y que, además, están aptos para sentarse con la directiva de la institución francesa para coordinar la operación.

Eso sí, tal como sucedió en el momento en el que emergió la oferta del Al Hilal de la Liga Pro de Arabia Saudita, la idea de Mbappé, por lo menos en esta primera instancia, sería la de desembarcar en la Premier League por una temporada y en junio del 2024, de acuerdo al plan que trascendió, recalar de una vez por todas en el Real Madrid.