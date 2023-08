Tras varias semanas sin informaciones y donde todo se manejó de manera interna, Manchester United sigue dando pasos al frente para comenzar una nueva era. Será la que marque el final de la que comandasen los Glazer desde el 2005 y la entrada de una junta directiva Qatarí que marca octubre como la fecha del cambio. La deuda no será un problema.

“Sheikh Jassim está listo para completar su adquisición total del Manchester United por 6.000 millones de libras a mediados de octubre”, dicta la portada de The Sun por estas horas. Los Red Devils, quienes todavía esperan por diversos cambios en cuanto a fichajes para Erik Ten Hag se refiere, mueven ficha en unos despachos donde todos los caminos conducen a Qatar.

Tras diversas charlas con UEFA en relación con la multipropiedad de Qatar en Europa (PSG-Sporting Braga) y de encontrar consenso en la familia Glazer, The Sun especula con que la operación se encuentra apalabrada para que Manchester United pase a ser el nuevo club estado de la Premier League. Se suma a los Newcastle, City y sigue la tradición de otros como Chelsea.

La deuda no será un problema

Una de las grandes preguntas que quedaban en el aire alrededor de una compra tan difícil como larga en el tiempo pasaba por las facturas pendientes de pago de la directiva de los Glazer. Más de 700 millones de euros en deudas ostenta un Manchester United que encuentra en Qatar un avalista para pagarlas desde el momento donde Sheikh Jassim asuma el mando de la entidad.

El multimillonario británico Sir Jim Ratcliffe, rival de Doha en la disputa, cada vez más lejos. Por último pero no menos importante, The Sun apunta que Qatar no permitirá a los Glazer permanecer si quiera con acciones del club cuando se de el cambio de mandos. Manchester United, a poco más de 40 días de iniciar una nueva era en Old Trafford.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Rasmus Højlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter de Milán) y Jonny Evans (Leicester). En tanto, volvió de su préstamo Eric Bailly (Marsella).