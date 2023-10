Manchester United respira por una victoria ante Brentford que sirvió para volver a la senda del triunfo en la Premier League. Mientras los hombres de Erik Ten Hag se van al parón de selecciones, siguen los rumores sobre un Jadon Sancho que suena en una potencia europea. La relación con el neerlandés, rota en todos los sentidos. ¿Deja Old Trafford?

“Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento…No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado”, palabras de Erik Ten Hag post derrota con Arsenal que desataron una batalla en redes sociales que no ha tenido solución hasta la fecha. El mercado, próxima parada.

Sancho se encuentra apartado de la dinámica del primer equipo, sin entrenarse junto al resto de sus compañeros y con el mercado de enero a la vuelta de la esquina. Es ahí donde surgen rumores pensando en una cesión que termine con uno de los problemas de vestuario que se toma a los diablos rojos por estas horas. Todo pasa por hacer accesible un sueldo de más de 350.000 libras semanales. Si sale de Old Trafford los números encajan.

¿Rumbo a Turín?

The Sun habla de un escenario que ya llega a oídos de los Glazer. Juventus buscaría la cesión de Jadon Sancho para el segundo tramo de la temporada y con miras en un posible traspaso por el mes de junio. No es una ecuación sencilla a nivel salarial, pero por Inglaterra comentan que es una única propuesta que ha llegado a manos de la directiva desde que el escándalo estallase. Ten Hag no pondrá problemas.

¿Hasta entonces? Mientras tanto el jugador seguirá entrenándose en solitario y solo un pedido de disculpas a Erik Ten Hag dentro del vestuario le hará volver a ser seleccionable. Manchester United, a la espera de un mes de enero donde se buscará liberar la ficha de Jadon Sancho. Los Red Devils no olvidemos, pagaron más de 85 millones de euros por sus servicios al Borussia Dortmund. 2024, clave.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.