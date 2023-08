Manchester United tuvo un enorme día sábado en Old Trafford. Le ganó a Lens por 3-1 en uno de sus últimos amistosos de pretemporada. Pero, además, se permitió presentar a su más flamante fichaje. Rasmus Højlund recibió su primera ovación del público mancuniano al convertirse en nuevo jugador de los Red Devils, aunque sufrió un percance, que afecta directamente al entrenador Erik ten Hag.

El danés de 20 años fue oficializado como nuevo futbolista de Manchester United, luego del pago de 75 millones de euros (más 10 millones en variables) a Atalanta. Firmó contrato hasta 2028 y se convierte en el nuevo centrodelantero del equipo de Erik ten Hag.

Pero, el entrenador neerlandés no podrá contar en lo inmediato con Højlund. Tal como hicieron trascender varios medios ingleses, el danés llegó con una pequeña lesión producto de la pretemporada con Atalanta. Por tal motivo, no pudo jugar ante Lens y, ciertamente, no podrá hacerlo este domingo ante Athletic Club.

Según el periodista Fabrizio Romano, el joven atacante no estará disponible por algunos días, en tanto se ponga en óptimas condiciones. Habrá que ver si logra estar presente para el debut en la nueva temporada de la Premier League el lunes 14 de agosto ante Wolverhampton.

Los elogios de Erik ten Hag a Rasmus Højlund

Antes del partido ante Lens, el entrenador ten Hag atendió a la prensa para manifestarse respecto a su nuevo fichaje. “Rasmus Højlund tiene un gran potencial. Quiere marcar goles, está hambriento… siempre lo tiene en mente. Confíen en mí, tiene un gran potencial y ahora está tratando de explotarlo. Nosotros le apoyaremos, sus entrenadores y sus compañeros de equipo“, sostuvo el neerlandés.

¿Cuáles son los fichajes de Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Rasmus Højlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter de Milán) y Jonny Evans (Leicester). En tanto, volvieron de sus respectivos préstamos Eric Bailly (Marsella) y Matej Kovar (Sparta Praga).

¿Qué jugadores se han ido del club?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) terminaron sus préstamos.