No hay vuelta atrás: Ten Hag, definitivo sobre la situación de Sancho en el Manchester United

Manchester United se prepara para recibir este sábado al Crystal Palace, en un partido clave por la Premier League, ya que necesita el triunfo para no quedar completamente desprendido de los puestos de arriba en la tabla. Erik ten Hag, entrenador de primer equipo, habló en conferencia de prensa, pero como era de esperar, la mayoría de las preguntas no pasaron por el rendimiento del equipo.

El neerlandés fue consultado por la lesión de Lisandro Martínez, el regreso de Antony al primer equipo y, como no podía ser de otra manera, por la situación de Jadon Sancho. Y, en éste último tema, fue definitivo.

La respuesta de Ten Hag a la consulta sobre la situación de Sancho en el Manchester United

Erik ten Hag se mostró un tanto harto de las preguntas repetitivas por la situación de Sancho y se lo dejó claro a los periodistas. “Muchos de ustedes me preguntan seguido esta pregunta, pero yo ya lo he dicho todo”, declaró el ex entrenador del Ajax.

Uno de los asistentes a la conferencia se animó a repreguntar por el tiempo que cree que puede mantenerse la situación de esta manera, pero nuevamente ten Hag fue definitivo: “ya lo he dicho todo.”

Desde el lado del entrenador, la situación no tiene vuelta atrás, tal y como está planteada, y con la postura de Sancho de no disculparse por confrontarlo públicamente.

El movimiento de conciliación tendrá que llegar entonces desde el lado del futbolista, pero eso tampoco parece que vaya a suceder pronto. De esta forma, parece que puede que hayamos visto lo último de Sancho con el United, al menos mientras ten Hag dirija al primer equipo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras eliminarlo de la Carabao Cup, Manchester United volverá a enfrentarse a Crystal Palace, pero en esta ocasión, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. Será este sábado 30 de septiembre cuando se enfrenten nuevamente en Old Trafford.