Todos conocemos al entrenador y estratega que ha revolucionado el fútbol moderno pero, ¿Quién se encuentra detrás de dicha mente maestra? Pep Guardiola se somete a una de sus entrevistas más sinceras en relación con la personalidad que aparece detrás del apellido que ha conquistado tanto la Premier League como el mundo con Barcelona. Reflexiones alrededor de las redes sociales, del análisis antes de los partidos y de la relación con los jugadores, preséntese en un testimonio imperdible.

Sky fue el lugar donde el estratega catalán analizó su carrera como entrenador desde otro punto de vista. En un mundo donde la modernidad nos supera en el día a día y donde la exigencia tanto dentro como fuera del campo marca cada jornada, Guardiola desvela alguna de sus mayores intimidades en relación con la vida lejos del fútbol de élite. También hubo reflexiones alrededor de cómo ha evolucionado su personalidad desde aquel debut con Barcelona en el verano del 2008.

“No tengo WhatsApp. No me gustan los mails, ni el WhatsApp, todo ese tipo de cosas…Así que solo tengo un teléfono. Nada de TikTok, nada de Twitter, nada de Instagram, cero. Mi teléfono y los mensajes, eso es todo. No quiero que me molesten”, empezaba a comentar el también ex entrenador de Bayern Múnich sobre subida con las nuevas plataformas. Reflexionó igualmente sobre el impacto que éstas tienen en sus jugadores y las nuevas camadas que llegan a la élite.

Guardiola también charló sobre su relación con los protagonistas. Durante años se ha especulado y mucho sobre cómo Pep ha chocado con personalidades de peso tanto en Barcelona como incluso en el Reino Unido. Lejos de negar sus formas, reivindica los motivos por los cuales intenta dejar todo en un plano profesional en la gran mayoría de casos: “No hablo en verano, ni los felicito por sus logros, pero generalmente no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales. Cada uno tiene su vida privada. Hablamos de nuestra vida privada en nuestro día, por ejemplo, si alguien va a ser padre, le pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así”.

“Cuando era joven analizaba bastante más. Ahora soy más vago. Veo lo suficientemente bueno como para ver un vídeo y saber lo que quiere hacer mi oponente. Me vale con enseñarle un video a mis jugadores para que entiendan lo que quiero que hagan…Hay veces que sé la alineación dos días antes del partido y otras que las decido en el mismo día, incluso una hora antes”, comentaba también el catalán en relación a cómo prepara los partidos tras una carrera de más de 16 temporadas. Guardiola no niega como el paso del tiempo ha modificado su forma de anticiparse a lo que ocurre en el césped. Igualmente, dejó en claro que usualmente le toma más tiempo preparar los encuentros de Champions League que los de Premier.

Guardiola termina contrato en el 2025

Manchester City asume una de las temporadas más importantes del club tanto dentro como fuera del terreno de juegos. Al juicio que se tiene con la Premier League gracias a diversas posibles irregularidades en el frente financiero se le suma el final del contrato de su máxima estrella. El club espera tener certezas de qué ocurrirá con Guardiola antes de que termine el 2024.

Los próximos partidos del Manchester City

Vuelve la actividad para el vigente campeón este día sábado frente a Brentford como local. Tras dicho choque en Manchester City debutará en la Champions frente al inter también jugando en el Etihad Stadium y todo ello en una semana donde habrá que igualmente ejercer de local ante arsenal el día 22 de septiembre. Arranca una semana vital para seguir potenciando a los hombres de Guardiola hacia un posible quinto título consecutivo de la primera división inglesa.