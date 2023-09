El Liverpool salió de un duro aprieto en su presentación ante Newcastle, cuando Darwin Núñez se vistió de héroe y con un doblete dio vuelta el partido. Los Reds se encontraban en desventaja en el marcador y con un hombre menos en el campo, tras la expulsión de Virgil Van Dijk.

El capitán del Liverpool fue expulsado y eso causó mucha controversia, ya que hay muchos que piensan que no merecía la tarjeta roja directa. No obstante, el problema para los Reds ahora pasa por una sanción que podría ser mayor, tras conocerse los dichos del futbolista al árbitro, luego de la expulsión.

El audio del VAR reveló el insulto de Van Dijk

Los audios del VAR se han hecho públicos y se puede escuchar a Van Dijk decirle directamente “f**king joke“, a Craig Pawson, cuarto árbitro durante el partido. Con ello, la acusación de la FA sobre el rompimiento de la regla E3.1 por parte del neerlandés podría confirmarse.

Esto conllevaría una sanción adicional de tres partidos de suspensión para Virgil Van Dijk, que se sumarían a los dos partidos que implican la roja directa. Van Dijk cumplió el primero el pasado fin de semana, ausentándose ante Aston Villa.

De esta forma, y de confirmarse la sanción, Van Dijk no sólo se perdería el encuentro ante los Wolves, sino también los enfrentamientos contra West Ham, Tottenham y Brighton. No obstante, de momento la FA no ha hecho oficial el resultado de la acusación.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Liverpool?

Liverpool consiguió su tercer triunfo en la Premier League Aston Villa y buscará ahora volver a sumar de a tres. Será el sábado 16 de septiembre cuando enfrente a Wolverhampton como visitante.