Manchester City y Real Madrid apuntan a ser los grandes rivales de la próxima gala del Balón de Oro. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera de la elección por primera vez en casi 23 años, todos los ojos del mundo se ponen sobre el equipo de Pep Guardiola o Carlo Ancelotti. Uno de los mayores rivales de Vinicius de cara a quedarse con el premio se deshace en elogios hacia la figura del brasileño.

Rodri Hernández, centrocampista de la selección española y del equipo de Pep que ganase tanto la última Premier League como Eurocopa, supone sin ninguna duda una de las grandes candidaturas para la gala del próximo 28 de octubre en la ciudad de París. Consultado alrededor de sus posibilidades y sobre la competencia con Vinicius, no dudo en aplaudir la gran temporada del 7 de Carlo Ancelotti.

“La gente dice que competiré con Vinícius, a quien admiro mucho. Es un gran jugador. Estar en esta conversación ya me enorgullece por todo el trabajo que he hecho. Al final, dependerá de lo que la gente valore al votar, pero hay muchos jugadores que lo merecen. Veremos qué sucede”, reflexiones de un Rodri que no olvidemos fue elegido como mejor futbolista de la pasada Eurocopa y que también acumuló títulos de todo tipo como el Mundial de Clubes o la propia Supercopa de Europa con Manchester City.

Si bien existen otros nombres como Jude Bellingham o Phil Foden pensando en un posible vencedor, la realidad es que ahora mismo todo apunta que el premio se queda entre el extremo brasileño o el centrocampista que de la mano de Guardiola haya ganado todos los títulos posibles. París decidirá al primer Balón de Oro posterior a la era Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en medio de una gala donde por primera vez en casi 17 años un brasileño podría tomar el trono de Kaká en este sentido.

Rodri y Vinicius son los máximos candidatos al Balón de Oro: IMAGO

Para el centrocampista del Manchester City solamente el estar entre los posibles ganadores ya supone una victoria en todos los sentidos. Vinicius es el favorito para prensa e incluso para algunos de sus grandes rivales: “Cuando la gente me para en la calle y me dice que debería ganar el Balón de Oro, ya me siento como un ganador. El hecho de que crean que puedo ser el mejor jugador del mundo es increíble. Nunca soñé con esto, pero una vez que llegas a esta situación, gracias a años de trabajo y confianza, piensas que estar ahí ya es algo alucinante”.

Los números de Rodri para ganar el Balón de Oro

Cuesta pensar que un centrocampista pueda quedarse con el Balón de Oro sí, pero es que Rodrigo ya ha demostrado en más de una ocasión que no es solamente un 5 posicional. A los títulos nombrados hay que sumarle un total de 9 goles en 50 partidos con Manchester City a lo largo de la última temporada y hasta 16 asistencias para los hombres de Guardiola. La carrera se encuentra abierta y veremos si pesa más levantar un trofeo en Wembley o en Berlín frente a la selección inglesa.

Los números de Vinicius para ganar el Balón de Oro

La estrella del Real Madrid acumuló un total de cuatro títulos a lo largo de los últimos 12 meses. Ganador de trofeos como la Primera División española o la Supercopa, así como de la Champions o las propias Supercopa de Europa. El brasileño llegará a París luego de una última temporada en la cual anotó un total de 24 goles en 39 partidos. El haber sido elegido como mejor jugador de la pasada Copa de Europa pesará seguramente en la votación.