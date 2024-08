Importantes novedades alrededor del juicio al Manchester City de Pep Guardiola en la Premier League. Se adelantan las fechas para conocer un veredicto que puede cambiar la historia del fútbol inglés tal y como lo conocemos. Estas son las nuevas jornadas donde podríamos saber si los skyblues se castigados o no por posibles hasta 115 infracciones en el Fair Play Financiero del torneo. Hay un AS bajo la manga a favor de los skyblues.

Las primeras fechas esperadas hasta hace solo unas horas hablaban de mes de septiembre del 2025 como el lugar para conocer todo. The Times por Reino Unido adelantaba ayer que ahora mismo los tiros apuntan a enero del próximo año como la fecha en la cual se sabrá si Manchester City puede o no ser sancionado de cara a los próximos años. No olvidemos que estas pueden ir desde una multa económica hasta un descenso administrativo en la pirámide del fútbol inglés. Hay otra vertiente clave a entender antes de que llegue dicha fecha.

Se prevé un juicio de 10 semanas seguidas donde testimonios y pruebas serán puestas a prueba ante la comisión independiente que ha denunciado al equipo de Pep Guardiola. La clave está en la demanda del City a la Premier que llegará antes en cuanto a resultado se refiere y que afirma que el ente ha tocado los intereses de club por todas las acusaciones mencionadas. Se especula en la prensa inglesa que esta, en caso de ser favorable, bajará los tiempos de sanción o multas. Ahora mismo es a gran carta que tiene Manchester para evitar quita de puntos, títulos o hasta licencias en el fútbol profesional inglés

El alegato contra las reglas de la Premier League en cuanto a las transacciones con partes asociadas (APT) es la gran defensa de un Manchester City donde en pleno enero del 2025 se conocería el destino del club a corto y largo plazo. No es una fecha más para el club, pues no olvidemos que suponen ahora mismo la llegada de los últimos 6 meses de contrato de Guardiola. El propio entrenador de los skyblues ya dejó en claro que en caso de culpabilidad, su futuro en el Etihad es historia.

“Defiendo al club y a la directiva porque trabajo con ellos. Cuando los acusan de algo, les pregunto que me cuenten sobre el caso. Entonces me lo explican y yo creo en su palabra, pero les digo ‘si me estáis mintiendo, me iré y ya no seré más vuestro amigo’. Tengo fe en ellos al 100% desde el día uno y por eso los defiendo”, son palabras puntuales de Guardiola un año atrás y para dar su postura sobre el tema. En algo más de 5 meses habría novedades.

Las sanciones que puede recibir Manchester City

En caso de ser castigado, los skyblues se exponen a escenarios donde existen sanciones que van desde las económicas, deportivas (reducción de puntos) y hasta institucionales (expulsión del fútbol profesional y paso a quinta división). Las últimas reducciones de puntos en el torneo a clubes como Everton o Nottingham Forest no pueden asimilarse a este caso. En la trama del Manchester City se habla de una política del club para violar las normas del torneo, no de un gasto desmedido en el mercado.

Manchester City vuelve a partir como mega favorito de cara a los próximos meses. El Superordenador de Opta le entrega al equipo de Guardiola hasta un 82.2% de posibilidades de salir campeón del torneo ahora mismo. ¿Quiénes serían sus grandes rivales? Arsenal con un 12.2% y Liverpool con apenas un 5.1%.