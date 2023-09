El defensor francés Jean-Clair Todibo sorprende al mundo del fútbol al revelar las razones detrás de su decisión de permanecer en Niza, a pesar del interés del gigante inglés Manchester United. Descubre qué llevó al joven talento a tomar esta decisión.

Todibo, la joya francesa que no pudo fichar el Manchester United

El mundo del fútbol siempre está lleno de sorpresas, y esta vez, Jean-Clair Todibo es el protagonista. A pesar de ser el objetivo defensivo principal de Erik ten Hag, técnico del Manchester United, especialmente ante la posible salida de Harry Maguire, Todibo decidió quedarse en Francia.

“Lo he pensado profundamente y mantuve la calma. No quería tomar la decisión equivocada. Espero que me presenten el panorama completo. ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué firmo? No deberías llegar a un club preguntándote esto. Sé lo que tengo en Niza, así que ¿por qué irme? Todo debe quedar claro“, le dijo Todibo a L’Equipe.

Interés concreto de Ten Hag

Erik ten Hag, reconocido por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos, había puesto sus ojos en Todibo como una pieza clave para reforzar la defensa de los “Red Devils“. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del técnico holandés, el defensor francés tenía claras sus prioridades.

Con Todibo decidido a quedarse en Niza, el Manchester United deberá buscar en otra dirección para fortalecer su defensa. Por otro lado, el central francés tiene la oportunidad de consolidarse como una figura clave en la Ligue 1 y demostrar al mundo que su decisión fue la correcta.