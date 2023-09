Una nueva polémica se destapa en Manchester United y ahora tiene relación con Cristiano Ronaldo. Esto debido a que se reveló el episodio que marcó la salida del ídolo portugués en su segundo periodo en el club.

En esta ocasión fue Mike Phelan, ayudante de Sir Alex Fergurson y de Ole Gunnar Solskjær, quien detalló el momento definitivo del quiebre de la relación. Decisión de CR7 que es irrevocable hasta el día de hoy.

¿Porqué se fue Cristiano Ronaldo del Manchester United?

Phelan detalló que en la segunda etapa de Ronaldo en Old Trafford, se enfrentó a un jugador distinto y que generó repercusión en el camarín. “Llegó mucho más viejo y mucho más testarudo y obstinado. Todavía tenía estándares enormemente altos y era fantástico trabajar con él. Pero probablemente diría que tenía una mentalidad más dura”, expresó en entrevista a Sky Sports.

En dicha actitud indicó que mantuvo el alto nivel que logró CR7 en Real Madrid y Juventus. Pero esto no fue bien recibido por sus compañeros. “Quería que los estándares de sus compañeros subieran. Y a veces pierdes a algunas personas en el camino cuando eso sucede. Recuerdo ciertos momentos en los que presionó y presionó con fuerza, y no obtuvo mucha reacción ni respuesta, y hubo frustración”, lamentó Mike.

Inclusive recalcó que Cristiano sigue en el alto nivel en Arabia Saudita. Lo que fue desaprovechado por Manchester United ya que “está haciendo todas las cosas que sabíamos que podía hacer acá”.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo de su salida del Manchester United?

Cristiano Ronaldo no se guardó nada y lamentó cómo fue tratado en el que fuese el ‘club de sus amores’. “Me sentí traicionado. Hay gente que no quiere que este en el club. Quiero lo mejor para el club y por eso vine. Pero desde que Alex Ferguson se fue, no observé una evolución en el equipo”, expresó. Tras ello, decidió continuar su carrera en Al Nassr.

¿Qué ganó Cristiano Ronaldo en Manchester United?

En sus dos etapas (entre 2003 y 2009, y luego 2021 hasta mediados del 2022), marcó 145 goles en 346 partidos. En tanto consiguió 10 títulos: dos Copas de la Liga, una FA Cup, dos Supercopas, tres Premier League, una Champions League (frente a Chelsea) y un Mundial de Clubes.