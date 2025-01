Leila Navarro, presidente de Palmeiras, reveló en conversación con The Athletic detalles de las charlas que mantuvo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre Endrick, el joven futbolista brasileño que aterrizó a la Casa Blanca a mediados del 2024 apenas cumplió los 18 años.

“Me dijo que fue un placer estar conmigo. También me dijo: ‘Leila, me han dicho que Endrick es mejor que Pelé’. Y yo le dije: ‘Tranquilo, presidente, nunca ha nacido nadie como Pelé’”, reveló la máxima autoridad del Verdeao, que además descartó la versión sobre un posible retorno a préstamo del atacante.

“No, nunca se habló de eso. No hay posibilidades. Para que algo así suceda, tiene que ser bueno para Palmeiras, para el jugador y para el Real Madrid”, aclaró Leila Navarro, ante los trascendidos que se basaban en los escasos minutos que Endrick está teniendo en el Real Madrid bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

A raíz de este tema, Navarro insistió: “Nunca se habló de ese regreso porque era previsible ese periodo de adaptación al nuevo club y a Europa. Va a ser muy, muy feliz en el Real Madrid, no tengo dudas. Es muy joven, un talento joven, pero es difícil que un chaval salga de Brasil y se adapte inmediatamente. Tendrá paciencia porque es muy decidido, está muy concentrado. Brillará mucho en el Real Madrid”.

Los números de Endrick en el Real Madrid

Hasta entonces, el nacido en Taguatinga apenas acumula 316 minutos distribuidos en 20 partidos. Es decir, un promedio de un poco más de 15 minutos en cada juego. No obstante, a pesar del escaso protagonismo, el ex Palmeiras ya convirtió en cuatro oportunidades (Stuttgart, Valladolid y Celta x 2) y registró una asistencia.

Endrick espera volver a tener minutos vs. Leganés por la Copa del Rey

La competencia en la que Endrick más participación tuvo hasta entonces fue en la Copa del Rey. Jugó los 90 minutos vs. Minera en el compromiso por la Tercera Ronda y 41 frente al Real Celta de Vigo por los Octavos de Final. Ahora, tras solo estar 1 minuto en cancha vs. Real Valladolid por LaLiga espera reaparecer vs. Leganés en los Cuartos de Final el miércoles 5 de febrero.

