¿Por qué Real Madrid no descarta no fichar tras la lesión de Alaba?

Real Madrid se encuentra en shock por estas horas tras la lesión de David Alaba. Los merengues pierden al central por un periodo mínimo de seis meses mientras el mercado de enero se acerca. Tras una jornada llena de rumores y nombres concretos, desde la capital española no descartan que no se den movimientos a pesar de que Carlo Ancelotti tiene solo dos centrales hasta el mes de junio. ¿Por qué? Vamos con ello.

Diversas claves aparecen en la información de MARCA. No es una medida tomada, pero por Real Madrid no descartan que en enero no haya fichajes. Se cuenta con que Eder Militao volverá de su lesión de cruzados en marzo, así como que nombres como Dani Carvajal, Ferland Mendy o Aurélien Tchouaméni pueden ejercer de centrales en caso de emergencia. A esto se le suma la necesidad de encontrar una oportunidad de mercado como la que se dio con Kepa tras la baja de Thibaut Courtois. Muchos escenarios hipotéticos y un calendario letal por delante.

Carlo Ancelotti puja por convencer a la directiva. El italiano es el primero que solicita esfuerzos en una situación tan atípica como singular donde las haya. Solo en los dos primeros meses del 2024 los blancos jugarán un total de 16 partidos. Todo esto en cuatro torneos distintos. Contar con solo dos centrales parece una apuesta que no rompe la planificación del club. Solo si hay una oportunidad se ira al mercado y esta se entiende desde el nombre en cuestión como del precio a pagar. No se harán grandes desembolsos si esta aparece.

Raphael Varane, Rafa Marín, Goncalo Inacio, Antonio Silva o Leny Yoro han aparecido como opciones en estas horas. Ninguna tiene de momento todo lo que busca el club para completar esa operación que parece necesaria ante la lógica. No se descarta tanto buscar una opción low cost como que hasta el 30 de junio del 2024, Real Madrid tenga solo dos o dos centrales y medio (Militao) en sus filas. La enfermería se encuentra llena de cara al momento de más carga física de la temporada.

Vinicius, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, David Alaba, Thibaut Courtois, Arda Guler y Eder Militao son bajas ahora mismo. Ante todo esto la plantilla está segunda en LaLiga y como primero en su grupo por la Champions. Parece difícil, pero de momento por medios como MARCA no se espera que Real Madrid mueva ficha en el mercado. Falta el nombre perfecto mientras Carlo Ancelotti pide esfuerzos: “Veremos en los próximos días si se puede hacer algo”.

Esfuerzos en verano

El la otra pata de lo que sale del Bernabéu. Julio del 2024 traerá operaciones de peso como Alphonso Davies, el final de la saga Kylian Mbappé o el arribo de Endrick. Real Madrid tendrá gastos de cara a un verano donde habrá carga económica a la que no se le pueden sumar caprichos en enero. Se vienen días movidos en Valdebebas.

La NFL llega al Bernabéu

Tal y como ha ocurrido en destinos como Londres, Múnich o Brasil en el 2024, por Madrid Relevo anuncia que se viene una semana entera de NFL en el estadio de la casa blanca. Todo esto de cara a completar la explotación en todos los sentidos de un estadio que empieza a generar los 400 millones de euros anuales pensados con sus reformas. Habrá Fútbol Americano en la capital española.