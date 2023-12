Es oficial, Real Madrid entra en el mercado de enero. Los merengues pierden a David Alaba por varios meses tras una nueva lesión de cruzados en el equipo de Carlo Ancelotti. Hay cinco nombres sobre la mesa de cara a reemplazar al austriaco y una fórmula clara a repetir. El defensor se pierde la Eurocopa 2024 y no se le espera antes de octubre. Se vienen semanas movidas en Valdebebas.

Una acción aislada en el centro del campo dinamitó todo. Alaba caía al césped, pedía inmediatamente la asistencia médica e incluso antes del final del choque Real Madrid confirmaba la rotura de cruzados. Se suma a los casos de Thibaut Courtois y Eder Militao en una temporada maldita para los blancos en este sentido. Ancelotti tiene apenas en sus manos a Antonio Rudiger y Nacho como defensas centrales. No había prisas por traer caras nuevas, pero lo visto anoche cambia todo. Estos son los nombres que suenan.

AS, MARCA, Relevo y El Chiringuito no dudan: Real Madrid fichará en enero. Se busca una fórmula similar a la que trajo a Kepa al Bernabéu. Una cesión de un jugador de élite es el espejo en el que mirarse, pero se considera que no sobran nombres en un mercado de enero donde los precios crecen. Incluso y pese a las primeras filtraciones, no se descartan operaciones por veteranos en materia. La cantera de momento, queda en un segundo plano. Estos son los primeros candidatos.

“Bueno, joven y a un precio aún asequible”, dicta AS. El medio habla de nombres como Gonçalo Inàcio, Antonio Silva y Giorgio Scalvini. Los zagueros de Sporting Lisboa, Benfica y Atalanta comandan la lista de futuribles para una demarcación castigada como pocas veces en el Bernabéu. Ninguno supera los 22 años, así como un mínimo de 50 millones de euros que resta ver como hace reaccionar a Real Madrid. También se habla de recuperar a Rafa Marín desde su cesión en Deportivo Alavés. Mucho ruido de momento para solventar un problema tan inesperado como cambiante de los planes.

El propio Ancelotti pedía calma anoche. Se vienen reuniones para ver que margen se tiene en un mercado que la entidad no gusta a la hora de invertir dinero. Tener solo dos centrales para seis meses, imposible en todos los sentidos: “A pesar de los problemas, este equipo lucha, aguanta, juega bien y tiene un compromiso extraordinario. Esta es la única forma de reemplazar a todos los jugadores lesionados. Veremos en los próximos días si se puede hacer algo”.

Willian Pacho también suena

El zaguero ecuatoriano de 21 años es otra de las hojas de vida que se manejan. AS le une a los nombres mencionados a la espera de saber si por Eintracht Frankfurt colaborarían en dicha ecuación. Por menos de 40 millones de euros no se espera que pueda dejar la Bundesliga. Su perfil zurdo y ese 1.87 metros en sus piernas ayudan a soñar. Se define todo en unos días.

Habrá retornos en enero

Ancelotti eso sí, también dio buenas noticias. El entrenador del Real Madrid confirmó el regreso de fichas como Eduardo Camavinga, Vinicius o Arda Guler de cara a la Supercopa de España. La enfermería, un rival más en una entidad que solo tiene el duelo contra Alavés del jueves como el último compromiso del año. ¿Quién reemplaza a David Alaba?