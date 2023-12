Real Madrid se prepara para los últimos 180 minutos del año mientras algunas de sus figuras toman decisiones de cara al futuro. Toni Kroos surge en medio de una lucha internacional del conjunto merengue ante el calendario FIFA para explicar sus posibles deseos de cara al futuro. No es algo menor para una entidad donde sus decisiones le han hecho ganar peso puertas adentro de Valdebebas gracias a esto en el último tiempo. Antonio Rudiger, el hombro que abrió el debate.

“¡Se lo pido todos los días!. Un jugador como él, que todavía está jugando a tan alto nivel, tiene que estar aquí en Alemania. Es así. Su capacidad de pase es de otro planeta. Todo lo que hace es realmente impresionante. Me encantaría que volviese a jugar para el equipo nacional, de verdad”, palabras del defensor teutón en DAZN que pedían a gritos el regreso de Toni a Die Mannschaft. Kroos desvela que se lo piensa.

No olvidemos que el volante abandonó el panorama FIFA el 2 de julio del 2021. Tras caer con Inglaterra ante Alemania por los cuartos de la EURO 2021 llegó a la hora de dar paso a nuevas generaciones que de momento no han sacado a los teutones de una de las peores crisis de su historia. El hogar de la próxima edición, sueña con un fichaje de peso que el propio Kroos confiesa que ni mucho menos está descartado.

“Tuve que pensarlo durante mucho tiempo, me pilló desprevenido porque yo mismo no me lo había planteado, sino él. Eso me hizo pensarlo y darle una respuesta que hoy no puedo darle”, reflexionaba el teutón tras la victoria ante Unión Berlín en la UEFA Champions League. Desde su retiro, Alemania apenas ha ganado 8 de sus últimos 30 partidos. Todo esto con la eliminación en fase de grupos de Qatar en el medio y dos cambios de entrenador. Real Madrid tomará nota. No olvidemos que el jugador termina contrato el próximo 30 de junio del 2024.

¿Por qué? Por el conjunto merengue viven una disputa alrededor del calendario y lo que consideran una explotación de sus jugadores a nivel de encuentros de clubes-selecciones. Ver a Kroos retirarse de Die Mannschaft ha sido clave para ofrecerle sus últimas renovaciones. También y para darle más contexto a las visiones del club sobre el tema, lejos esta de gustar que futbolistas como Luka Modric tengan 180 minutos con Croacia a sus 38 años cada dos o tres meses. Toni se piensa ser el fichaje de lujo de Alemania para su Eurocopa.

Números de Kroos en Alemania

106 partidos y 17 goles acumula desde su debut en el 2010. Por el camino se dio el Mundial e Brasil 2014 y diversas noches de oro con un combinado que vive un momento de crisis desde aquella victoria en Rio. Julian Nagelsmann espera ante lo que sería uno de los movimientos más importantes para Die Mannschaft antes de una cita donde hay obligación de dar un paso al frente.

Otros que terminan contrato en Real Madrid

Toni Kroos ni mucho menos es el único. Hasta el 30 de junio del 2024 tienen contrato figuras como Luka Modric, Lucas Vázquez y Nacho. Otros como Joselu y Kepa, gracias a las acuerdos de cesión con Espanyol o Chelsea, también finiquitan su vínculo laboral por dichas fechas. No todos seguirán de cara a la temporada 2024/2025.