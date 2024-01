Real Madrid y su condición no negociable a Kylian Mbappé para cerrar su fichaje

Kylian Mbappé ya conoce las intenciones, oferta y montos que le ofrece Real Madrid. Así abre L’Equipe en una mañana donde se desglosan nuevas claves alrededor del futuro del delantero del PSG mientras el tiempo corre. La principal prensa cercana al Parque de Los Príncipes habla de una petición no negociable de la casa blanca de cara conseguir lo que hasta aquí ha sido imposible. De los errores como se dice por ahí, se aprende.

L’Equipe indica que, a diferencia de lo dicho en España, no hay una fecha límite impuesta por Real Madrid de cara a concretar la operación. Si prisas y una clave: no se negocia con Mbappé. Es tan simple todo como decir que se quiere o no firmar el que sería su contrato en vigor desde el 1 de julio. Las diferencias económicas son palpables a lo que oferta PSG por retenerle y hay una obligación en el aire. La casa blanca pedirá garantías y un papel con la firma del crack de Le Bleus.

Fue para muchos el gran fallo del 2022. Se repite ahora mismo un contexto donde incluso Florentino Pérez aseguraba que Mbappé había dado el ‘si quiero’ al club. Pero algo faltaba o mejor dicho, un documento en vigor que marcase el inicio de Kylian por el Santiago Bernabéu. L’Equipe habla de un conjunto merengue que solo aceptará dicha condición al delantero. Repiten que hay prisas, no presiones y si unos montos claros de cara a cerrar un círculo que ha desgastado a todos los presentes en la trama.

30 millones de euros anuales. Es la suma desvelada por RMC Sport en las últimas horas a la hora de hablar de la oferta del Real Madrid a Mbappé. Una que dista y que de manera de los 100 que el jugador podría seguir recibiendo en París. La clave, de momento sin confirmaciones por parte de la prensa francesa, se queda en una prima de fichaje cuyos montos son hasta aquí desconocidos. Kylian y su entorno ya sabrían según los portales comentados que no podrán hacer una contraoferta.

“Los dirigentes del Real Madrid habrían indicado a Mbappé y a su entorno que les gustaría que se resolviera rápidamente su decisión”, cierra L’Equipe ahora mismo. La casa blanca pide garantías a diferencia de lo ocurrido en el 2022 y solo confiará en la firma de Kylian Lotin. ¿Qué sigue? Esperar de cara a conocer como se resuelve una trama donde falta por ver la reacción del PSG a las informaciones publicadas en Francia por esta mañana.

Febrero, el final para Francia

La Galia no espera una manifestación pública de Mbappé alrededor de su futuro hasta dentro de algunas semanas. Sería en la previa de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante Real Sociedad. No olvidemos que PSG cierra dicha serie en España y ante una de las revelaciones del certamen.

