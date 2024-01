No solo Kylian Mbappé o la figura de Erling Haaland son motivos de trabajo por estas horas en Real Madrid. El conjunto merengue trabaja de cara a un 2024 donde habrá novedades de peso en prácticamente todas las líneas de Carlo Ancelotti. Desde Alemania llegan nuevas informaciones alrededor del futuro de Alphonso Davies. Bayern de Múnich mira al reloj de cara a una fecha donde no habrá retorno.

El lateral canadiense tiene contrato hasta el 2025. Una fecha no menos teniendo en cuenta como en 12 meses sería agente libre. Bayern Múnich supone su hogar desde hace varios veranos y el primero en querer prolongar un vínculo laboral que de momento no se altera. SKY en Alemania habla de un Real Madrid más que interesado y que ya presiona para buscar su fichaje en verano del 2024 por un precio menor a los casi 70 millones de euros que se piden desde el Allianz Arena.

¿Cómo? Bayern Múnich no es un club estado. No hablamos de un equipo como PSG o Manchester City a la hora de financiarse. Los Bávaros son propiedad de sus socios en un 51% y por ende hay que presentar balances económicos favorables cada 12 meses. Perder a Davies gratis es perder dinero y credibilidad para una junta directiva en llamas por los cambios tanto administrativos como deportivos del último tiempo han puesto en tela de juicio. Real Madrid le ha pedido ignorar, según SKY, cualquier oferta del Allianz para renovar.

Y lo hace por que entienden que Bayern se verá obligado a venderle en el verano que viene en camino. Si esto no ocurre la casa blanca solicitará al canadiense salir como agente libre. Hay charlas con su entorno desde hace meses como han confirmado en España medios como MARCA, AS o Relevo. SKY pone el mes de mayo como el límite para que desde Múnich se consiga la renovación. Si esto no ocurre, será prácticamente imposible no ver a Davies en el mercado. El Bernabéu trabaja para que si ocurre esto, apenas haya una puja gracias a sus avances personales con el norteamericano.

“¡Las negociaciones con el Bayern sobre un nuevo contrato más allá de 2025 siguen estancadas! Es posible una salida en verano. Sin embargo, en general Davies se siente cómodo en el Bayern, pero el Real Madrid está presionando…”, información de SKY en esta mañana. Se dice que Alphonse pide 13 millones de euros anuales a los Bávaros. Dicha cifra es vista en Alemania como una cortina a su posible acuerdo con el club blanco en términos laborales. Si antes de mayo no hay luz verde a su continuidad más allá del 2025, el mercado llama.

El lateral del futuro

Roberto Carlos, Marcelo y ruptura. Pese a que se ha tenido a Ferland Mendy hasta la fecha, el club busca nombre para sus bandas del futuro. Lo mismo ocurre por derecha, donde Dani Carvajal tiene ya 30 años y ningún joven como reemplazo más adelante. Son las siguientes grandes operaciones de la entidad en cuanto mercado se refiere.

Muchas hojas de vida en el aire

Toni Kroos, Luka Modric y Nacho terminan contrato. Se evaluará la situación de cada uno a finales de curso pensando en renovación o fin de ciclo. Kepa también tiene los meses de cesión marcados hasta junio y un total de 13 jugadores volverán de sus préstamos en verano. Se vienen meses cargados de actividad entre Valdebebas y el Santiago Bernabéu.