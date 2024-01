Felicidad total en un Real Madrid donde Carlo Ancelotti llega a las 11 conquistas. Nuevo título para un proyecto que venció al Barcelona por 4-1 en la final de la Supercopa de España por Arabia Saudita. El italiano sigue acrecentando su leyenda en un Santiago Bernabéu donde solo Miguel Muñoz le supera. Ojo al precedente que puede marcar el DT si vence al Girona en la carrera por LaLiga. ¿Hablaríamos del mejor de la historia Merengue?

No fue una Supercopa más para Ancelotti. Llegó al torneo con varios lesionados teniendo apenas minutos, superó los 263 encuentros de Zinedine Zidane y se consolidó como el segundo entrenador con más partidos en Real Madrid. Carletto llega al escalón 11 en cuanto a títulos (uno más que Zizou), solo superado por los 14 de Miguel Muñoz. El DT de la cinco Champions League en los años 50 no olvidemos, es quien más veces dirigió a los blancos. Sus 605 partidas sobre la mesa todavía se encuentran lejos del italiano.

Si hace un triplete Ancelotti igualaría a Muñoz como el máximo ganador de trofeos en el banco suplentes del Bernabéu. Pero puede que no lo necesite para abrir el debate. Si el italiano vence al Girona en la lucha por LaLiga, hablaríamos del único entrenador del Real Madrid en ganar dos veces todos los títulos posibles con el equipo de la capital española. Miguel se quedó a una Intercontinental de conseguirlo en sus 14 temporadas por el Santiago Bernabéu. Es el siguiente gran reto de Carletto.

Ganó dos veces de Champions (2014-2022), Copa del Rey (2014-2023), Supercopa de España (2022-2024), Supercopa de Europa (2014-2022) y Mundial de Clubes (2014-2023). Si miramos todo su paso por Real Madrid, Carlo Ancelotti levanta título tras solo 24 partidos oficiales. Florentino Pérez se rendía a su figura anoche tras la renovación: “Verdaderamente es un entrenador que le va muy bien al estilo del Madrid, por su manera de entender el fútbol como por su comportamiento ejemplar en cada partido, encajan muy bien Real Madrid y Ancelotti”.

¿Qué se viene por delante? Ayer Girona igualaba a cero en Almería y justamente ante los andaluces es el siguiente desafío de Real Madrid por LaLiga. Antes habrá que medir fuerzas con Atlético por los octavos de la Copa del Rey. En la Champions League todo inicia por RB Leipzig. La casa blanca festeja una nueva conquista y su entrenador sale reforzado de una Supercopa donde justamente hace 12 meses más de uno ponía en duda su futuro. 9 goles a Barcelona y los hombres de Diego Simeone, otro ítem a tener en cuenta.

Florentino, tajante con Mbappé

“Realmente no es el día para hablar de esto, es el día para felicitar a los jugadores que tenemos, no a los que tienen otros equipos”, palabras del presidente sobre el jugador del PSG anoche. Hoy se llega al famoso 15 de enero donde se encuentra marcada la fecha límite del Real Madrid con Mbappé. Ayer no hubo guiños ni elogios al gran objetivo del mercado blanco.

La directiva más ganadora de la historia

Florentino Pérez llega a 33 títulos a nivel de fútbol en Real Madrid. Uno más que el mítico Santiago Bernabéu. El palmarés del actual presidente, dividido entre: 6 ediciones de LaLiga, 3 Copas del Rey, 7 Supercopa de España, 6 Copas de Europa, 5 Supercopas Europeas, 1 Intercontinental y 5 Mundiales de Clubes.