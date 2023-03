"Toda persona que tiene un objetivo, con sacrificio, actitud y trabajo en equipo lo puede conseguir. Decidí correr el Maratón de Barcelona para que las personas que sientan miedo o no se vean capaces de lograr este objetivo me vean cruzar la meta de un maratón y se digan a sí mismas: 'Yo también puedo", es el mensaje que dejó Alex Roca, en lenguaje de señas, tras cruzar la meta de los 42 kilómetros.

El camino ha sido largo y no particularmente el del maratón. Alex Roca tiene hoy 32 años y desde los seis meses que los diagnósticos médicos presagiaban lo peor. Había sufrido una encefalitis viral herpética (herpes cerebral) que lo dejó con un 76% de discapacidad, que le afecta el costado izquierdo del cuerpo, por lo que tiene movilidad reducida y además le afectó completamente el habla.

Pese a que los médicos no creían que fuera a sobrevivir, Alex fue sorteando diferentes etapas, primero integrándose como un compañero más a la escuela, luego encontrando en el mundo del deporte otro lugar en el que sintió que podía complir metas y superarse día a día. Fue a los 19 años cuando intentó con varios deportes: fútbol no porque le faltaba estabilidad, en el tenis reconoció no ser bueno y esquiar lo incomodaba por el frío.

Su hermano hacía triatlones y decidió, con el equipamiento adecuado, intentarlo. Consiguió un traje de neopreno, una especial máscara para evitar ingerir agua y una bicicleta de 3 ruedas, contó en una entrevista con la BBC. Y en el 2016 logró el tria Súper Sprint en Barcelona, al que siguieron otros cuatro.

De esta manera, su currículum deportivo suma también participaciones en la Titan Desert 2018 (carrera de ciclismo, con seis etapas y sumando 620 kilómetros en Marruecos), la Pilgrim Race 2018 (desde Madrid completa el Camino de Santiago).

En 2019 logró completar la Titan Desert, siendo la primera persona con parálisis cerebral en acabarla. Y luego comenzó con las medio maratones, completando Barcelona 2019 y 2022, Nueva York y Miami. En este 2023 comenzó completando en enero los 21k de Granollers, finalizando en 2 horas 45 minutos y 16 segundos y el 19 de febrero hizo los 21k de Barcelona, con un tiempo de 2 horas 38 minutos y 28 segundos.

Acompañado por el atleta de ultradistancia Valentí Sanjuán, terminó sus primeros 42 kilómetros en 5 horas 50 minutos y 51 segundos, finalizando en el puesto 10.754 de 10.863 finishers.

Para prepararse, Roca contó con un equipo compuesto por una psicóloga, un nutricionista y un preparador físico. Y además el apoyo de su esposa Mari Carmen Maza, gran compañera en cada paso que da.

El límite lo pones tu

Es el lema de su página web, donde cuenta sus progresos, sus sueños y también donde se lo puede contactar para brindar charlas motivacionales. "He tenido muchas barreras y las he saltado como he podido y con mucho esfuerzo. Actualmente, tengo estudios, trabajo, coche, pareja y una vida 'normal'", cuenta.

Hoy tiene varios sponsors que lo ayudan a seguir avanzado en sus objetivos deportivos, es embajador del Barcelona, donde suele realizar ciclos de charlas en cada lugar del mundo donde se lo propongan. "Lo disfruto mucho, demostrando a la sociedad que el límite se lo pone uno mismo, y al mismo tiempo concientizando y acercando a la sociedad a la discapacidad. No me gusta nada esa palabra, me gusta ver que somos personas con capacidades diferentes y nos gusta que nos traten como a los demás".