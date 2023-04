No pudo ser para el récord mundial en la distancia: es la tercera vez en 20 carreras que no logra la victoria. El triunfo fue para Chebet.

Su lema es que ningún humano tiene límites. Pero al parecer Eliud Kipchoge encontró el suyo: el maratón de Boston. En la edición número 127 de la maratón más antigua, el keniata se mostró más humano que nunca y logró finalizar la prueba en el sexto lugar. La victoria fue para su compatriota Evans Chebet, quien cortó la cinta en 2h 05m 54s.

Humedad, lluvia, neblina, frío, un clásico también de la ciudad de Massachusetts en esta época del año, para el Patriot's Day en el que se celebra la carrera. Esta vez, Kipchoge salió a correr sin liebres ya que la búsqueda no era de récord mundial (Boston no está homologada por la World Athletics para conseguirlo) pero sí ganar su quinta Major: ya logró Berlín, Londres, Chicago, Tokio y le restaban las dos más lentas del circuito Abbot (la otra es New York).

Pero no pudo ser. Sí logró terminarla, algo también particular ya que muchos corredores de elite cuando en medio del circuito entienden que estarán lejos del podio prefieren salir del curso y no finalizar para guardar las fuerzas para la que viene (y además no quedar tan abajo en la clasificación). Sin embargo Eliud cumplió con los 42.195 metros y llegó en 2h09m23s.

Hay que decir también que sus rivales corrieron quizá con esa motivación de poder vencer al rey. Porque lo presionaron, lo llevaron a ritmos muy altos y cuando en el kilómetro 30 no logró tomar su bebida en el avituallamiento, mentalmente primero y físicamente después entendió que no era su día. Hasta cruzó la meta sin pisar con comodidad.

Para Kipchoge es la tercera vez que no logra vencer en un maratón de las 18 veces que lo intentó (20 si se tienen en cuenta los dos intentos por romper la barrera de las dos horas, pero no competía contra otro corredor). Ocurrió en la pandemia por última vez, en el 2020, cuando fue octavo en Londres. Ahora deberá decidir si el año que viene vuelve a intentarlo, a sabiendas de que en el 2024 tiene otro gran objetivo: conseguir su tercera medalla olímpica consecutiva.

Las carreras de Eliud

2022

06 MAR Maratón de Tokio, JPN 2:02:40

25 SEP BMW Maratón de Berlín, Alemania 2:01:09

2021

18 ABR Maratón de Enschede, NED 2:04:30

08 AGO Juegos Olímpicos, JPN 2:08:38

2020

04 OCT Maratón de Londres,GBR 2:06:49 OCTAVO

2019

28 ABRIL Maratón de Londres GBR 2:02:37

12 OCT INEOS 1:59 Challenge Viena 1:59:41

2018

22 ABRIL Maratón de Londres GBR 2:04:17

16 SEP Maratón de Berlín Alemania 2:01:39

2017

06 MAYO Monza Nike Breaking2 ITA 2:00:25

24 DE SEP Maratón de Berlín Alemania 2:03:32

2016

24 ABRIL Maratón de Londres GBR 2:03:05

21 AGO Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, BRA 2:08:44

2015

26 ABRIL Maratón de Londres GBR 2:04:42

27 SEP Maratón de Berlín Alemania 2:04:00

2014

13 ABR Maratón de Róterdam, PAISES BAJOS 2:05:00

12 de OCT Maratón de Chicago EE.UU 2:04:11

2013

21 ABRIL Maratón de Hamburgo, Alemania 2:05:30

29 DE SEP Maratón de Berlín Alemania 2:04:05 SEGUNDO

Las mujeres de Boston

La keniata Hellen Obiri, subcampeona olímpica y campeona mundial de 5.000 metros, tuvo en Boston su primera vez en el primer lugar, logrando cruzar la meta en 2h21m38, en su segundo intento en la distancia, luego de finalizar sexta en su debut en el 2022 en Nueva York.