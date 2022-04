Arjen Robben anunció el final de su carrera futbolística a mediados del 2021, cuando vestía la camiseta del FC Groningen, en su país. Pero su retiro no se trató de un adiós completo al deporte. Algo debía hacer con la velocidad que siempre lo caracterizó. Y por eso quizá fue que decidió volcarse al running: el nacido en los Países Bajos corrió la Maratón de Rotterdam y completó los 42k con un excelente tiempo de 3 horas 13 minutos y 57 segundos.

A sus 38 años, la leyenda del Bayern Munich (ocho títulos de Bundesliga y una Champions League) demostró estar muy en forma, aunque aseguró que no se trató de algo muy divertido. "Realmente no fue divertido. Lo hice, pero ya está. Fue una verdadera lucha", dijo al terminar. Antes de arrancar se había definido ante las cámaras como un fanático de los deportes. Quizás ahora no esté tan seguro...

Ya en 2018 había incursionado en el running cuando de manera sorpresiva se animó a una carrera de 4 millas en su ciudad natal con su hijo Luka. Aquella vez tardaron 31 minutos y 32 segundos y aseguró que la pasó muy bien. No fue el caso de esta vez.

Tras finalizar, aseguró también que el público fue un gran apoyo. "Toda esa gente al costado te ayuda mucho. Gracias a todos por eso, eso me ayudó. Al principio estaba un poco preocupado por el tiempo, pero en cierto punto tiras eso por la borda. Entonces es sobrevivir y llegar a mi primer maratón. Luego te das cuenta de lo que algo así le hace a tu cuerpo, pero lo logré", cerró.

De esta manera, Robben se suma a la lista de ex futbolistas que se animan al running: Luis Enrique, Raúl, Alvaro Arbeloa y Kaká son algunos de los que lo han intentado en distancias más largas como un maratón y también algunas más cortas.

Alvaro Arbeloa lo hizo nada menos que en 36 minutos y 27 segundos, terminando en el puesto 18°. Claro que Arbeloa es cinco años más joven que Raúl.

El ex futbolista ya hizo su debut en maratón con un gran crono también: en 2016 debutó en los 42k de New York con una marca de 3h26m05.