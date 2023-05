Cada dorsal es una historia. Detrás de cada zapatilla hay algo para contar. Y muchas veces esas razones para salir a correr quedan expuestas en las líneas de meta. Eso ocurrió con Kevin Sinfield y su amigo Rob Burrow. Amigos, excompañeros y ahora codo a codo para ayudarse.

La carrera se realizó en Leeds, de donde son oriundos ambos. Allí, por haber jugado en Leeds Rhinos son casi leyendas. Y por eso toda la ciudad se unió para participar de la Rob Burrow Leeds Marathon, su propia carrera para recaudar fondos.

Rob Burrow fue diagnosticado de ELA en 2019. El y su esposa Lindsey comenzaron a trabajar juntos para difundir y concientizar sobre las enfermedades motoras. Y así, la pareja motivó a su a su amigo a buscar la forma de colaborar.

Su excompañero, capitán y amigo, también ex jugador de rugby y ahora entrenador Kevin Sinfield se propuso recaudar fondos para varias organizaciones que investigan y ayudan a personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad. Se puso varias metas diferentes y abrió una web de recaudación de fondos, que ya superó ampliamente su primer objetivo para colaborar con la Motor Neurone Disease Association, Leeds Hospitals Charity, The Darby Rimmer MND Foundation, My Name'5 Doddie Foundation y MND Escocia.

Entre otras ideas, corrió siete maratones en siete días y también completó una carrera de 101 millas. Ahora lo hizo en Leeds, una ciudad que los ama a ambos y que decidió organizar este evento para él, en el que también participaron otros jugadores del equipo y algunos de la actualidad. Y el final fue lo más emotivo: antes de cruzar la meta, levantó a su amigo de la silla de ruedas y lo cruzó en brazos.

Fueron 15.000 personas las que corrieron junto a ellos. La recaudación del evento será para crear el Centro Rob Burrow MND, que la pareja espera que se construya en Leeds, para ayudar a otros pacientes con MND como Rob y sus familias.