Wings for Life tendrá una nueva edición el próximo 8 de mayo, el evento runner a beneficio más grande del planeta.

El domingo 8 de mayo se correrá alrededor del mundo la octava edición de Wings For Life World Run, carrera benéfica que tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación que busca la cura a las lesiones en la médula espinal que, en su mayoría, ocurren por accidentes de tránsito.

En la edición del 2021 se sumaron corredores de 195 nacionalidades y se logró recaudar más de 4.1 millones de euros. Este 2022 la carrera podrá correrse a través del app oficial Wings For Life World Run, por lo se podrá participar desde cualquier lugar del mundo, cada corredor a su propio ritmo, y sin necesidad de protocolos. La aplicación puede ser descargada para iOS y Android.

Esta novedosa carrera que ya lleva ocho años realizándose nuevamente no tendrá una línea de llegada ni una distancia fija. Quienes participen correrán por delante del Meta Móvil (virtual, simulado en la app) que parte a los 30 minutos de haberse iniciado la carrera. Una vez que son alcanzados por el auto virtual que viaja a una velocidad constante, termina la carrera para ellos. El último, claro, es el ganador.

Suiza, Alemania, Croacia, Slovenia, Austria, Polonia, Turquía, por ejemplo, serán algunos de los países que tendrán su carrera presencial. En el resto del mundo se pueden apuntar y también unirse a grupos e intentar cumplir la misión en compañía.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ha realizado ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura aún está por encontrarse, se ha logrado un progreso constante. El 100% de las inscripciones a la carrera Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento global, ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life.