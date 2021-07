¿Cuánto corren en la Eurocopa?

Es de los jugadores que más minutos partidos disputaron en lo que va de la Eurocopa, que ya está en sus instancias semifinales. Hombre clave, de apenas 18 años, es Pedri el hombre el que más distancia ha recorrido en lo que va de la competencia: 61.5 kilómetros en total, a razón de 12.3 kilómetros por partido.

Aunque lo que más sorprenda de Pedri, volante del Barcelona, no sólo sea la distancia que cubre sino también su velocidad máxima: alcanzó un pico de 30.4 km/h, algo así como a dos minutos el kilómetro. Claro que no se puede comparar con alguien que corre en pista o calle, ya que son sprints mucho más cortos, pero no deja de llamar la atención la rapidez de sus arranques.

¿Quiénes lo siguen? El checo Soucek, quien logró cubrir un total de 57.8 kilómetros en la misma cantidad de partidos, aunque con algunos minutos menos en cancha (509 de Pedri contra 450 de Soucek). Lo siguen Jorginho (Italia, 57.7k), Freuler (Suiza, 56.1k) y Coufal (Chequia, 55.8k).

Los más veloces

Aunque la velocidad de Pedri sorprende, no es el más rápido aún. El italiano Spinazzola, quien se lesionó en el último partido de su selección, logró una velocidad pico de 33.8 km/h, al igual que el Gakpo, de Países Bajos, con 33.6 km/h.

