La Selección de Ecuador corre contra el tiempo para armar su lista de convocados para enfrentar a Brasil y Perú por las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026. El equipo nacional apenas confirmó a Sebastián Beccacece como su técnico y el DT ya fue a un partido de la LigaPro.

Fue tendencia que Sebastián Beccacece estuvo presente en el partido de Barcelona SC contra Independiente del Valle en la LigaPro. El DT argentino estuvo en un palco y este fue el primer partido del torneo ecuatoriano que ya fue a observar como DT del equipo nacional.

Beccacece habría estado observando a varios jugadores que estuvieron en la Copa América y que podrían repetir llamado. Uno de estos y más opcionados a volver es Janner Corozo, que anotó un doblete en este partido. También el DT pudo seguir los arqueros Moisés Ramírez y Javier Burrai, como a Joao Ortiz, Kendry Páez, entre otros.

Ese no fue el único partido que el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador estuvo siguiendo. También se vio a sus colaborares en el partido de Mushuc Runa vs Emelec, donde estaba Pedro Ortiz o Fernando León. También los colaboradores estuvieron en el Liga de Quito vs Cumbayá donde también hay algunos opcionados como Michael Estrada, José Quintero, Domínguez.

Beccacece fue al partido en el Monumental. (Foto: @FEFecuador)

La lista de convocados de la Selección de Ecuador para enfrentar a Brasil y a Perú por las Eliminatorias debería confirmarse en las siguientes dos semanas. Puesto que, el próximo partido como visitante ante Brasil será el 6 de septiembre y ante Perú se jugará el 10 de septiembre.

Los jugadores de la LigaPro que fueron a la Copa América

Para la reciente Copa América, donde Ecuador cayó ante Argentina en cuartos de final, el equipo nacional llevó a 6 jugadores de la LigaPro. Los convocados en ese momento por Félix Sánchez fueron: Kendry Páez, Janner Corozo, Moisés Ramírez, Alexander Domínguez, Layan Loor y Joao Ortiz.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece?

El nuevo DT de la Selección de Ecuador firmó un contrato hasta 2026 con una ampliación automática si clasifica al mundial. El entrenador es la gran esperanza de Ecuador para llegar a una nueva cita mundialista y también dar el salto de calidad tan esperado.