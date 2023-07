Cambio radical de Mourinho: pide a jugar que no tenía considerado en Manchester United

El mercado de pases se sigue moviendo y ahora José Mourinho es el que toma cartas en el asunto. Esto porque ahora se indica que buscará un fichaje de un particular jugador del Manchester United para reforzar el medio campo de la Roma.

Lo llamativo de esta negociación, es que el DT portugués no tenía considerado a este jugador cuando estuvo al mando de los ‘The Red Devils’. Inclusive se indicó en su momento que no habría pedido su fichaje al cuadro inglés.

Según indica The Sun, esta movida tiene relación con el brasileño Fred, a quien Mourinho no lo quería en su equipo ni mucho menos aprobó el gasto de más de 50 millones de euros para que llegara proveniente del Shakhtar Donetsk en 2018.

Pero el escenario cambió radicalmente con la llegada de Mason Mount, el seleccionado del ‘Scratch’ no sería titular dejando su puesto por el ex Chelsea. Situación que aprovecharía ‘Mou’ ya que solo le queda un año de contrato.

“Está en alerta. Sería un jugador clave y alguien a quien buscaría para construir un mediocampo como el de la Roma que está envejeciendo y necesita desesperadamente nuevas caras”, indica el medio inglés.

De momento hay dos complicaciones. La primera radica que Scott McTominay, otro que perdió el puesto en el medio campo, es buscado por West Ham. Por lo que Erik Ten Hag no permitiría la salida de ambos. La segunda tiene relación con el sueldo que recibe de más de seis millones de euros. Ante esto se espera que la Roma haga una oferta tentadora, junto con el apoyo del brasileño para bajar su remuneración.