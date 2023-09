AS Roma ha cortado con su mala racha tras un inicip de temporada casi desastroso. El equipo dirigido por José Mourinho ha obtenido su primera victoria en esta campaña de la Serie A de la mejor manera. Los romanos aplastaron a Empoli, siendo Paulo Dybala uno de los principales protagonistas.

No ha sido un buen inicio de temporada para AS Roma. Los de la capital italiana llegaban a la cuarta jornada con solo un punto en la tabla, luego de un empate y dos derrotas. Ahora recibían a un Empoli que no solo había perdido todos sus partidos, sino que no habían anotado ni un gol.

La goleada de AS Roma inició con un gol de Paulo Dybala de penal en el primer minuto de juego, que fue rápidamente seguido por un gol de cabeza de Renato Sánchez. Los visitantes no reaccionaron y acabaron encajando un gol en propia puerta sobre el final del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad del partido, cuando parecía que los locales soltarían el pie del acelerador, se concretó la goleada. Paulo Dybala puso el segundo gol en su cuenta desde el area tras una gran gambeta y Bryan Christante puso un bombazo al ángulo para el quinto gol de la Loba.

Ya en los últimos minutos, Romelu Lukaku y Gianluca Mancini se sumaron a la fiesta de goles en el Estadio Olímpico para cerrar la goleada 7-0 de AS Roma. De esta manera, el equipo dirigido por Mourinho rompe con su mala racha y suma de a tres puntos por primera vez en la temporada.

AS Roma revive

De esta manera, AS Roma ha logrado su primera victoria en este inicio de temporada de la Serie A. Luego de un mercado de pases que ha generado ilusión en los hinchas, pocos esperaban solo 4 puntos en las primeras 4 jornadas del campeonato.

Peligra Zanetti en Empoli

Si el inicio de campeonato de Roma es preocupante, lo de Empoli roza el desastre absoluto. El equipo ha perdido sus 4 partidos, encajando un total de 12 y sin haber marcado ni un solo tanto. El puesto de Paolo Zanetti podría correr riesgo y se esperan novedades en las próximas horas.