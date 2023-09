La Serie A llega a su fecha número 4 y AS Roma se veía en la obligación de sumar de a tres puntos. El equipo de José Mourinho recibía en el Estadio Olímpico de Roma a Empoli. La primera chance de los giallorossi llegó en los primeros segundos del partido y Paulo Dybala no desaprovechó.

AS Roma tenía toda la presión sobre sus hombros en esta cuarta jornada de la Serie A. La Loba no ha tenido un buen inicio de campeonato y no había logrado sumar de a tres puntos hasta la fecha, habiendo igualado con Salernitana y caído ante Hellas Verona y AC Milan.

El partido de este domingo 17 de septiembre era la oportunidad de oro para que los de Mourinho salieran de la mala racha. La Giallorossa recibía en la capital italiana a Empoli, equipo que no ha sumado ni un punto en este inicio de temporada y que ni siquiera había anotado.

Gol tempranero de Dybala

Las cosas se dieron en favor de la Roma desde los primeros instantes. Rasmus Kristensen, a solo 30 segundos del silbatazo inicial, desbordó por el costado derecho y puso el centro al área para Romelu Lukaku. El central, Sebastian Walukiewicz tocó el balón con la mano y concedió el penal para los locales.

Paulo Dybala fue el encargado de disparar desde los doce pasos. El campeón del mundo no dejó pasar la oportunida y puso el gol de la ventaja para los locales con un diparo cruzado. De esta manera, Roma se ponía en ventaja a solo un minuto del silbatazo inicial.