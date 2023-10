Jugador de AC Milan desaparecido: "No sabemos qué hacer"

Los directivos de AC Milan y de Norrköping de Suecia se mantienen en alerta por la desaparición de una joya. Una gran promesa del equipo rossonero, que se encuentra a préstamo en el equipo sueco, lleva más de dos semanas sin tener contacto con dirigentes, compañeros o familiares.

Están siendo horas tensas en el fútbol sueco. La promesa de AC Milan, Emil Roback ha desaparecido hace un par de semanas y empieza a haber preocupación real por la seguridad del delantero, que actualmente defiende la camiseta de Norrköping del fútbol sueco.

La desaparición del jugador había sido reportada por la prensa italiana hace algunas horas, pero la directiva del equipo sueco ha confirmado públicamente la noticia. Desde Norrköping hay una gran preocupación por el estado de la promesa del fútbol sueco.

La última vez que Roback fue visto públicamente fue el pasado martes 3 de octubre, en el encuentro de Norrköping contra el Djurgårde. Corriere della Sera señala que el jugador no se presentó a entrenar al día siguiente. El club se puso en contacto con la familia del jugador y estos tampoco tenían información sobre su paradero.

Declaraciones del club

Tony Martinsson, director deportivo del Norrköping, se pronunció ante los micrófonos del diario Norrköping Tidningar. “Quiero saber si se encuentra bien. Es preocupante que no podamos contactar con él, pero no sé qué más podemos hacer. He intentado hablar con él muchas veces, pero es difícil contactarlo“.

“Quiero que venga aquí para que podamos encontrar una solución que funcione para todos. Tengo la esperanza de que regrese, pero es difícil de entender ya que no lo hemos visto en 14 días” añadió el directivo del club sueco que se hizo con sus servicios a préstamo.

El pupilo de Ibrahimovic

En el año 2019, Zlatan Ibrahimovic se convirtió en propietario minoritario del Hammarby, club de la ciudad de Estocolmo. El delantero se hizo con el 25% de las acciones del club sueco, justo antes de concretar su regreso a AC Milan tras el fin de su contrato en LA Galaxy de la MLS.

Fue allí que Ibrahimovic tuvo su primer contacto con Emil Roback. El delantero surgía de las divisiones inferiores del club sueco y, tras firmar su regreso a San Siro, Zlatan recomendó el fichaje a la directiva. En septiembre de 2010, AC Milan compró la ficha del juvenil para incorporarlo a su plantel Primavera por la suma de 1,5 millones de euros.

“Él es el futuro de Suecia, te lo puedo asegurar ahora. Es un jugador de un nivel completamente distinto. No es el típico jugador sueco. Es un jugador completamente diferente y creció en Hammarby. Tenemos varios jugadores en Hammarby que serán importantes, solo tienen que tener la oportunidad” fueron declaraciones de Ibrahimovic tras la llegada de Roback al Milan en el año 2020 ante MilanNews.

Para desgracia de AC Milan, el jugador no cumplió con las inmensas expectativas que había sobre el jugador con sus actuaciones en el equipo Primavera. El atacante fue cedido en 2022 a Nordsjælland de Noruega, para luego volver a salir a préstamo este año a Norrköping.

Tensa espera

De momento, es poco lo que se sabe sobre el paradero de Emil Roback. Las autoridades suecas están trabajando para en contrat al delantero de AC Milan y dar fe de su condición. De ser encontrado, se le someterá a una revisión médica para confirmar su estado.