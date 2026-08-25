La reacción del DT de Fiorentina tras el enojo de Mastantuono en la derrota ante Roma

Franco Mastantuono tuvo finalmente su debut en el fútbol europeo lejos del Real Madrid. El argentino fue titular en la goleada que recibió Fiorentina en Roma con un marcador de 4 a 0 absolutamente incontestable. Tras ser sustituido en la segunda parte y mostrar su enfado tirando una botella al suelo, su entrenador en la Viola le respondió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

4-0 cayó Fiorentina en una noche gloriosa para la Roma y donde la pegada del equipo de Gian Piero Gasperini fue superior en todos los sentidos. Mastantuono abandonó el terreno de juego en la segunda parte y mostró su enfado en medio de una goleada en contra que llega en la temporada del centenario del club. Aquel gesto del argentino sobre el minuto 63 tuvo respuestas oficiales por parte de Fabio Grosso.

“Mastantuono tiene personalidad; me gustó la actitud que mostró al entrar al campo. Necesita mejorar de forma constante, y podemos ayudarle mejor”, palabras del campeón del mundo con Italia en el verano del año 2006 en Alemania. Pidió calma alrededor de un proyecto marcado por el fichaje de diferentes jóvenes promesas como Franco.

Consultado por la falta de madurez en su equipo, Grosso negó que le falten piezas de carácter fuerte para poder sacar adelante los resultados necesarios: “Sabíamos que sería difícil; los Giallorossi son fuertes y están bien organizados. Necesitamos mejorar; encajamos algunos goles por ingenuidad. No se puede construir todo de la noche a la mañana, pero podemos mejorar nuestro rendimiento durante el partido. Creo que tenemos las bases para crear algo grande”.

Con Fiorentina perdiendo 3-0 ante la Roma en el Estadio Olímpico, MASTANTUONO fue reemplazado por Kean a los 62'… ¿Qué te pareció su debut en la #SerieAxESPN?



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Mastantuono ahora piensa en su siguiente desafío en Italia después de su enojo tras ser sustituido por parte del entrenador de Fiorentina. El argentino tendrá su primer partido en la ciudad de Florencia el próximo 29 de agosto como local frente al Frosinone. Repetimos que se trata del año del centenario del club de camiseta violeta e igualmente de la primera temporada donde buscarán no estar ubicados entre los últimos 5 equipos del campeonato. Debut difícil para Franco en el Calcio.

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El futuro de Mastantuono en Real Madrid

El argentino fue cedido a la Fiorentina en un acuerdo de préstamo simple y sin opción de compra. Se pretende que el jugador gane los minutos y el rodaje necesario que no podría tener de manera tan amable en la capital española de la mano de José Mourinho. Hay confianza en su rendimiento así como en un talento que entienden que solamente se vio mermado la temporada pasada por el devenir general de un equipo que quedó en deuda en todos los sentidos.

Se espera que Franco regrese a la capital española el próximo 30 de junio del año 2027. Será ahí cuando finalmente Real Madrid tendrá que tomar decisiones alrededor de su futuro y saber si lo incluye o no en la plantilla de la siguiente temporada. A la espera de nuevos acontecimientos, Mastantuono remará por Italia para evitar jornadas como la de ayer frente a la Roma.

Datos claves

Franco Mastantuono debutó en Fiorentina con derrota 4-0 ante Roma.

debutó en con derrota 4-0 ante Roma. Fabio Grosso respaldó la personalidad de Franco Mastantuono tras su cambio.

respaldó la personalidad de tras su cambio. Real Madrid cedió a Franco Mastantuono sin opción de compra hasta 2027.