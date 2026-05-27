La llamativa frase con la que Real Madrid defiende la primera temporada de Mastantuono

Franco Mastantuono terminó su primera temporada en el Real Madrid con un sabor más que agridulce. Desde el conjunto blanco se defiende la inversión en sus servicios con una reflexión a gran escala que incluso recuerda a los comienzos de Federico Valverde en la entidad. Se espera que el argentino dé un paso al frente en los próximos meses.

El Diario MARCA asegura que por el Real Madrid definen a Mastantuono como alguien que “entrena mejor de lo que juega”. Lo ven como algo absolutamente natural para un chico de apenas 18 años y que no pudo realizar la pretemporada con el equipo que por entonces comandaba Xabi Alonso. A pesar de esto, Franco empezó con una dinámica más que positiva y muchas titularidades en el mejor momento del club durante la presente campaña.

Tras la salida del vasco la realidad ha sido más que distinta. Si bien Álvaro Arbeloa intentó darle minutos en competencias como la Copa del Rey o ya con una edición de LaLiga perdida, los números del argentino ni mucho menos sumaron de manera exponencial en una campaña donde no hubo títulos por segunda temporada consecutiva. Por MARCA hasta desvelan los consejos del exentrenador de los merengues a la joyita de River Plate.

“Tienes que tener más paciencia”, es el mensaje que le bajaban al argentino desde el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa. Entienden por la ciudad deportiva de Valdebebas que Mastantuono debe salir para buscar minutos en una cesión la próxima campaña. También que su llegada al primer equipo tiene similitudes más que parecidas con las que tuviese que convivir Federico Valverde en el año 2017. Rendir en el estadio Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid no es algo sencillo para quien espera que supere la mayoría de edad.

Real Madrid confía en que Mastantuono mejore su rendimiento en los próximos años: GETTY

La temporada de Mastantuono se cierra sin títulos. El futbolista ahora espera por una convocatoria con la Selección Argentina que le permita recuperar su mejor estado de forma. A lo largo de los últimos 12 meses sumó un total de 35 partidos oficiales donde aparecen 3 goles y ninguna asistencia. Por el club blanco le defienden a pesar de un rendimiento a nivel general que hasta la fecha no cumple las expectativas del aficionado promedio.

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Nico Paz será recomprado por Real Madrid

Que haya elecciones en el Real Madrid ni mucho menos cambia la hoja de ruta en relación con el argentino. La opción para recuperar su ficha de cara a la próxima temporada vence a finales del mes de mayo y en pleno proceso electoral en el club. Los estatutos de la entidad permiten a la junta directiva comandada por Florentino Pérez abordar este tipo de operaciones.

Se espera que Nico Paz haga parte de la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. 9 millones de euros pagará la entidad para recuperar a uno de los futbolistas de moda en el panorama europeo. Es prácticamente un secreto a voces que iniciará la pretemporada con el club tras la realización de la Copa del Mundo.

Datos claves

El Real Madrid define al mediocampista Franco Mastantuono como alguien que entrena mejor de lo que juega.

como alguien que entrena mejor de lo que juega. La temporada de Mastantuono con el conjunto merengue cerró con 3 goles en 35 partidos.

en 35 partidos. El club pagará 9 millones de euros para recomprar la ficha del argentino Nico Paz.