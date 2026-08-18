Compañero de Yerry Mina en Cagliari, en estado crítico: coma inducido tras un accidente en sus vacaciones

Yael Trepy Se encuentra en este momento en un coma inducido tras un accidente de sus vacaciones. Cagliari y Yerry Mina esperan novedades.

La actualidad del Cagliari de Italia se ha detenido por todo lo alto. Yerry Mina y el resto del plantel del equipo de la isla esperan novedades alrededor de la salud de Yael Trepy. El delantero de 20 años sufrió un accidente a lo largo de las últimas horas que lo tiene en este momento en un coma inducido.

Todo ocurrió entre 24 y 48 horas atrás. El atacante se encontraba de vacaciones en la isla de Cerdeña cuando terminó en la parte más profunda de una piscina. Los servicios médicos trasladados hasta el lugar de los hechos lo han mantenido en un coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del hospital principal del territorio italiano.

Según revelan medios locales el jugador de 20 años habría estado a punto de ahogarse tras tener dificultades para mantenerse a flote en la piscina. Yael Trepy, indican, no tendría conocimientos de nado necesarios para haber estado en dicho contexto. Tuvo que ser rescatado de emergencia por servicios médicos y llevado en helicóptero al Hospital Civil Santissima Annunziata.

Cagliari ha comunicado que el jugador se mantiene hasta la fecha en cuidados intensivos. Tendría una acumulación importante de líquido en sus pulmones. Yael Trepy venía de tener sus primeros minutos como profesional tras saltar al primer equipo de la entidad el pasado mes de enero. En aquel encuentro frente a Cremonese marcaría su primer gol como profesional con apenas 4 minutos de partido.

Yael Trepy, internado tras un accidente en sus vacaciones: GETTY

Trepy ya había tenido minutos esta temporada. Fue titular el pasado viernes en el encuentro entre Cagliari y Arezzo por la Copa de Italia. Desde el club se ha dejado en claro que mantienen comunicación constante tanto con la familia del jugador como con los servicios médicos del hospital al cual fue trasladado tras la consecución de los hechos.

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El comunicado del Cagliari por Yael Trepy

“El Cagliari Calcio comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra ingresado en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde está en la unidad de cuidados intensivos. El club está en contacto permanente con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado.

En estos momentos, todos los pensamientos del Cagliari Calcio están con Yael y sus familiares. El club pide, además, el máximo respeto por su privacidad y comunicará cualquier novedad tan pronto como esté disponible”.

Datos claves

Yael Trepy , compañero de Yerry Mina, está en coma inducido tras un accidente.

, compañero de Yerry Mina, está en tras un accidente. El delantero de 20 años sufrió un casi ahogamiento en una piscina en Cerdeña.

sufrió un casi ahogamiento en una piscina en Cerdeña. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Santissima Annunziata en cuidados intensivos.