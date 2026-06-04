Mourinho no contará con Mastantuono si se confirma su regreso a Real Madrid

Franco Mastantuono apunta a ser una de las primeras grandes decisiones tomadas por parte de José Mourinho en su regreso al Real Madrid. La candidatura de Florentino Pérez confirmó al portugués como su nuevo entrenador en caso de derrotar a Enrique Riquelme el día domingo por la ciudad deportiva de Valdebebas. Aseguran que el portugués no contará con el ex River Plate en caso de regresar a la capital española.

La información llega gracias a Ramón Álvarez De Mon. Asegura que Mastantuono no hace parte del grupo de futbolistas con los cuales José Mourinho desea trabajar de cara a la próxima temporada. Si bien el argentino no es el único, sí ha supuesto la inversión más cara con la que de momento The Special One no quisiera trabajar en caso de que se confirme su retorno al club dentro de algunas jornadas.

Además de Mastantuono, Mourinho también habría comunicado al Real Madrid que no contará con futbolistas como Eduardo Camavinga, Rodrygo, Fran García, Dani Ceballos y Raúl Asencio. Todos estos han hecho mayoritariamente parte de la segunda unidad del conjunto blanco a lo largo de las últimas temporadas. Varios ya se encuentran incluso en el mercado, salvo el futbolista brasileño, lesionado de gravedad hace algunos meses.

La postura de Mourinho va de la mano con el proyecto ideado desde el Real Madrid alrededor de la próxima temporada de Mastantuono. Como hemos contado desde BOLAVIP, desde el conjunto blanco se sigue confiando en el argentino, pero entienden que este necesita mayor cantidad de minutos para terminar de desarrollarse. Hablamos de un talento de apenas 18 años que, después de su primera temporada en el Viejo Continente, no ha cumplido con las expectativas generadas alrededor de su fichaje. Una cesión sin opción de compra es la hoja de ruta.

Mourinho será el próximo DT de Real Madrid si Florentino gana las elecciones: GETTY

Solo queda por ver a qué destino y en qué forma. Es prácticamente imposible pensar que Mastantuono regrese a River Plate como se ha rumoreado a lo largo de las últimas horas. No solo por el deseo del Real Madrid de que el futbolista tenga más rodaje europeo. Hacerlo también supone reconocer que se apresuraron con un fichaje que, no nos olvidemos, se ha ido a los sesenta millones de euros. Desde España ya aseguran que no hará parte de los planes de Mourinho dentro de algunas semanas.

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Real Madrid pagará 15 millones por Mourinho

Es la cláusula de rescisión que tiene el entrenador portugués con el Benfica ahora mismo. Una que se ha ido agrandando gracias a la llegada de las elecciones al Real Madrid. Solamente un par de semanas atrás, el conjunto blanco habría tenido que pagar siete millones de euros para sacarlo de la capital de Portugal.

Desde medios como AS o MARCA indican que tanto el entorno de Mourinho como en el Real Madrid se ha comunicado al Benfica que no tendrán problemas en abonar su cláusula de rescisión. Todo ocurriría en la mañana del día lunes en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones. The Special One queda a una victoria en las urnas de volver al Bernabéu trece años después.

Datos claves

El entrenador José Mourinho descartó a Franco Mastantuono para la próxima temporada del Real Madrid.

descartó a Franco Mastantuono para la próxima temporada del Real Madrid. El club Real Madrid pagará una cláusula de 15 millones de euros al Benfica.

pagará una cláusula de 15 millones de euros al Benfica. El futbolista Franco Mastantuono costó 60 millones de euros en su fichaje desde River.