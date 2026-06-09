Trezeguet defendió a Mastantuono y le pide copiar a Nico Paz tras quedarse fuera del Mundial

El mítico delantero de Juventus o River Plate no duda sobre lo que debe hacer Mastantuono en los próximos meses de su carrera.

Franco Mastantuono espera. Lo hace en un contexto donde, tras quedarse por fuera de la lista de convocados de Lionel Scaloni y de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo, habrá que definir su futuro. David Trezeguet habló a lo largo de las últimas horas sobre el ex-River Plate y dejó en claro que debe copiar la hoja de ruta realizada por Nico Paz para triunfar en el Real Madrid.

“¿Cómo le dices no al Real Madrid? ¿O al Barcelona? Seguramente se irá prestado. Un buen ejemplo para él debe ser Nico Paz. El jugador de River nace, crece y se va. Es su sueño. Mastantuono con diecisiete años fichó por el Real Madrid porque se había metido el PSG también”, marcaba Trezeguet en charla con Diario AS. Asegura que más pronto que tarde todos verán el talento de Franco Mastantuono como una inversión más que positiva.

Para Trezeguet se hace imposible retener este tipo de talentos en Sudamérica. David habla de un contexto donde ni siquiera entidades millonarias como River Plate pueden garantizar que sus mejores juveniles acumulen varios años en Primera antes de irse a Europa: “A partir de que se empiezan a mostrar, no los podemos mantener. Nos ha pasado con Echeverri. Para nosotros mantener diálogo con los equipos europeos es importante. El talento sudamericano es en bruto, apetece mucho a los clubes de Europa”.

Mastantuono cerró su primera temporada en el Real Madrid con tres goles. No hubo títulos colectivos para un futbolista incorporado desde River Plate por sumas superiores a los cuarenta y seis millones de euros. Tras poca actividad en el último trimestre del campeonato español y de quedarse por fuera de la lista de convocados del Mundial, en este momento tanto el conjunto blanco como su entorno estudian la mejor opción para dejar la entidad a lo largo de los próximos meses.

Nico Paz, el espejo donde Mastantuono debe mirarse para Trezeguet: GETTY

No será en una venta. BOLAVIP ha confirmado que no existe ningún deseo por parte del Real Madrid de desprenderse al cien por ciento de Mastantuono. Se busca un club donde Franco pueda seguir desarrollándose y, por encima de todo, donde incluso pueda acumular experiencia en torneos de la UEFA. De momento, la posibilidad de que se vaya cediendo a un equipo del campeonato español no es ni mucho menos una prioridad.

Publicidad

Nico Paz pronto será anunciado por el Real Madrid

El club ya ejecutó la opción de recompra pactada con el Como de la Serie A de Italia. Entre nueve y diez millones de euros pagará la Casa Blanca del fútbol para quedarse con Nico de cara al próximo curso. Llega al Estadio Santiago Bernabéu un futbolista revelación en el campeonato transalpino y con números absolutamente de estrella.

José Mourinho le tendrá a sus veintiún años y en el mejor momento de su carrera. A lo largo de los últimos meses, el mediocampista firmó un total de trece goles y ocho asistencias en cuarenta partidos con el Como. Fue vital para que el equipo del lago del norte de Italia consiguiese su primera clasificación a los torneos internacionales. Cesc Fábregas, por supuesto, quiere que pueda quedarse para disputar la Champions League.

Datos claves

El juvenil Franco Mastantuono quedó fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial.

quedó fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial. El mediocampista Nico Paz regresará al Real Madrid tras ejecutarse su opción de recompra.

regresará al Real Madrid tras ejecutarse su opción de recompra. El exfutbolista David Trezeguet aconsejó a Mastantuono ser cedido para ganar experiencia europea.